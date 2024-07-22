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Бандейра: У сборной Украины большое будущее
Мнение легионера
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Португальский защитник "Кривбасса" Рафа Бандейра оценил перспективы национальной сборной Украины. "Я поддерживаю ту страну, в которой я сейчас нахожусь, поэтому на Евро-2024 я тоже болел за Украину. Слежу и болею за эту молодую и амбициозную команду. Надеялся, что они выйдут из группы. Мне очень нравится то, что сборная команда Украины молодая, в ней играют молодые, амбициозные игроки. Я не могу выделить какого-то одного исполнителя, это и Мудрик, и Довбик, и Зинченко, ведь я за всеми слежу, за всех болею и они все крутые. У вашей команды большое будущее", - сказал Бандейра. Напомним, что "сине-желтые" заняли последнее место в своей группе на финальной стадии чемпионата-Европы-2024.
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Источник:Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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