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Малиновский - о Евро-2024: Невозможно добиться победы, если хотя бы один футболист не выкладывается наравне с командой все 90 минут

Национальная сборная Украины
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Хавбек сборной Украины в целом охарактеризовал турнир

Малиновский - о Евро-2024: Невозможно добиться победы, если хотя бы один футболист не выкладывается наравне с командой все 90 минут

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

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Украинский хавбек "Дженоа" Руслан Малиновский в интервью итальянским СМИ поделился своими мыслями о Евро-2024 и ситуации в Украине.

"На Евро мы наблюдали иной стиль футбола по сравнению с итальянским, стало очевидно, что команды с меньшим индивидуальным мастерством делали упор на командную игру. А те, кто превосходил физически и тактически, смогли показать разницу в классе.

Невозможно добиться победы, если хотя бы один футболист не выкладывается наравне с командой все 90 минут. Критически важно иметь общую идею и быть готовым отдать все силы.

Я получил огромную поддержку от итальянцев. К сожалению, ситуация на родине остается сложной, у меня там много близких. Мы, футболисты, стараемся помогать семьям и делаем все возможное для освобождения нашей страны", - рассказал Малиновский.

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Источник:
TMW
Опубликовал: Михаил Черныш
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