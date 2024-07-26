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Малиновский - о Евро-2024: Невозможно добиться победы, если хотя бы один футболист не выкладывается наравне с командой все 90 минут
Хавбек сборной Украины в целом охарактеризовал турнир
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Украинский хавбек "Дженоа" Руслан Малиновский в интервью итальянским СМИ поделился своими мыслями о
"На Евро мы наблюдали иной стиль футбола по сравнению с итальянским, стало очевидно, что команды с меньшим индивидуальным мастерством делали упор на командную игру. А те, кто превосходил физически и тактически, смогли показать разницу в классе.
Невозможно добиться победы, если хотя бы один футболист не выкладывается наравне с командой все 90 минут. Критически важно иметь общую идею и быть готовым отдать все силы.
Я получил огромную поддержку от итальянцев. К сожалению, ситуация на родине остается сложной, у меня там много близких. Мы, футболисты, стараемся помогать семьям и делаем все возможное для освобождения нашей страны", - рассказал Малиновский.
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