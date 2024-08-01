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Ребров и Мельгоса в понедельник проведут пресс-конференцию, посвященную выступлениям различных сборных
Итоговая пресс-конференция после летних турниров
Фото Андрія Ющака - УАФ
В понедельник, 5 августа, в Доме футбола состоится пресс-конференция главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва и главного тренера молодежной сборной Украины Унаи Мельгосы. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Начало мероприятия запланировано на 13:00.
Отмечается, что пресс-конференция посвящена выступлению юношеских и национальной сборных Украины на чемпионатах Европы и планам и задачам национальных сборных на следующий сезон.
Напомним, национальная сборная под руководством Реброва на Евро-2024 не смогла выйти из группы, заняв четвертое место в группе Е.
Сборная Украины U-19 дошла до полуфинала юношеского ЧЕ-2024, где с минимальным счетом уступила Франции (0:1). Команда Дмитрия Михайленко благодаря этому результату квалифицировалась на чемпионат мира-2025 U-20.
Сборная U-17 под руководством Юрия Мороза на Евро-2024 в своей возрастной категории не вышла из группы после 1 победы и 2 поражений.
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Олимпийская сборная Украины под руководством Руслана Ротаня на ОИ-2024 Париже набрала всего три очка в группе и не пробилась в плей-офф турнира.
Молодежная сборная (U-21) под руководством Мельгосы выиграла шесть из шести матчей в квалификации молодежного чемпионата Европы-2025. Набрав 18 очков, сине-желтые уверенно лидируют в группе F.
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