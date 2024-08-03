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Игорь Мирошниченко – о сборной на Евро: Слишком много ожиданий было. По-моему, они были завышены
Бывший пресс-секретарь национальной команды поделился своим мнением
Олександр Приходько UA-Футбол
Игорь Мирошниченко выделил несколько главных моментов, которые привели к провалу "сине-желтых" на ЧЕ.
“Что касается сборной Украины, то это разочарование. Слишком много ожиданий было от команды. По-моему, они были завышены. Вызваны эти ожидания тем, что группа была слабой. Что показали матчи на вылет, где все соперники по группе выбыли в первом же раунде.
Самой большой ошибкой сборной Украины были даже не шапкозакидательские настроения перед матчем с Румынией. Наибольшей стратегической ошибкой стал матч против Бельгии. Ребров очень боялся проиграть и потому, в тот футбол, который должен нам принести желаемый результат, мы играли только в последние 15 минут. А этого оказалось недостаточно. Если бы мы играли в такой футбол на протяжении всего матча, то да, мы могли пропустить, но у нас были шансы забить. А так шансов выиграть с игрой, когда мы боялись пропустить, у нас не было".
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"Я думаю, что Ребров ошибся с тактикой этого матча. С таким соперником, как Бельгия, наши могли победить. В конце концов, Грузия продемонстрировала, что играя в смелый футбол можно достичь желаемого результата", – резюмировал экс-журналист.
Осенью Украина будет выступать в Лиге наций.
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