Вацко считает, что в сборную нужны конкуренты для Мудрика. Среди вариантов – Кабаев, Волошин, Брагару и Хлань

Виктор Вацко отметил, что "жёлто-синим" нужна альтернатива в атаке.

“У нас на Евро Мудрик был безальтернативным левым вингером. И вот это было проблемой. В Лиге наций одна из стратегических задач Реброва, тренерского штаба – решить эту проблему. Кабаев – вариант. Я считаю, что он уже громко начал стучать в дверь национальной команды.

Волошин, также вариант. Назар по игровым качествам очень интересная опция. С его умением сыграть в завершающей фазе атаки, с его голевым чувством, игрой в чужой штрафной. И всегда там моменты находит".