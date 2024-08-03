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Вацко считает, что в сборную нужны конкуренты для Мудрика. Среди вариантов – Кабаев, Волошин, Брагару и Хлань
Комментатор высказался по поводу претендентов на позицию Михаила
Фото Дана Балашова - УАФ
Виктор Вацко отметил, что "жёлто-синим" нужна альтернатива в атаке.
“У нас на Евро Мудрик был безальтернативным левым вингером. И вот это было проблемой. В Лиге наций одна из стратегических задач Реброва, тренерского штаба – решить эту проблему. Кабаев – вариант. Я считаю, что он уже громко начал стучать в дверь национальной команды.
Волошин, также вариант. Назар по игровым качествам очень интересная опция. С его умением сыграть в завершающей фазе атаки, с его голевым чувством, игрой в чужой штрафной. И всегда там моменты находит".
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"Брагару и Хлань? Да, фрагментами действительно очень интересно на Олимпиаде выглядели. Прямо сейчас у Брагара тоже нюанс. Конкуренция в "Динамо". Кабаев, Волошин, Брагару – это все "Динамо", еще Ярмоленко есть и на старте сезона он в порядке.
Хлань с "Лехией" вышел в элитный дивизион польского чемпионата. С Первой лиги Польши брать футболистов в национальную сборную – это не фонтан. Сейчас, думаю, тренерский штаб будет следить за ним”, – заявил Вацко.
7 сентября Украина будет играть против Албании.
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