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УАФ представила нового пресс-атташе сборной Украины. Ранее он работал на ТК Футбол и в Вересе

Национальная сборная Украины

Его представили перед пресс-конференцией Сергея Реброва и Унаи Мельгосы

УАФ представила нового пресс-атташе сборной Украины. Ранее он работал на ТК Футбол и в Вересе

Фото: facebook.com/vitalii.pletsan

Новина українською

Украинская ассоциация футбола представила нового пресс-аташе сборной Украины перед пресс-конференцией Сергея Реброва и Унаи Мельгосы.

Им стал Виталий Плецан. Он работал на телеканал "Футбол 1/2/3" и руководителем YouTube-канала "Вереса".

Также напомним, ранее пресс-аташе сборной Украины на протяжении 14 лет был Александ Глывинский.

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Источник:
YouTube-канал УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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