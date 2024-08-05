Национальная сборная Украины
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УАФ представила нового пресс-атташе сборной Украины. Ранее он работал на ТК Футбол и в Вересе
Его представили перед пресс-конференцией Сергея Реброва и Унаи Мельгосы
Фото: facebook.com/vitalii.pletsan
Украинская ассоциация футбола представила нового пресс-аташе сборной Украины перед пресс-конференцией Сергея Реброва и Унаи Мельгосы.
Им стал Виталий Плецан. Он работал на телеканал "Футбол 1/2/3" и руководителем YouTube-канала "Вереса".
Также напомним, ранее пресс-аташе сборной Украины на протяжении 14 лет был Александ Глывинский.
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Источник:YouTube-канал УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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