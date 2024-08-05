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Шевченко: Главная цель сборной Украины - попадание на ЧМ-2026
Самое важное - выйти на чемпионат мира
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент УАФ Андрей Шевченко очертил ближайшие цели национальной сборной Украины.
"Сергею Реброву и его тренерскому штабу, его концепции развития сборных была высказана полная поддержка. Мы знаем, куда мы движемся, что и для чего мы делаем. Мы получили достаточно информации, делаем выводы.
Что касается ближайших задач для национальной команды, то начинаем новый двухлетний отборочный цикл. Его главная цель - попадание на ЧМ-2026. Поэтому и задача в Лиге наций - выступить так, чтобы в случае необходимости у нас был дополнительный шанс для попадания на чемпионат мира.
Еще одно важное решение, принятое на комитете, - это вопрос реформирования отдела скаутинга и аналитики УАФ", - рассказал Шевченко после заседания комитета национальных сборных.
Напомним, сборная Украины попала в группу B1, где ее соперниками стали Чехия, Албания и Грузия.
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