  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Шевченко: Главная цель сборной Украины - попадание на ЧМ-2026
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевченко: Главная цель сборной Украины - попадание на ЧМ-2026

Национальная сборная Украины

Самое важное - выйти на чемпионат мира

Шевченко: Главная цель сборной Украины - попадание на ЧМ-2026

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко очертил ближайшие цели национальной сборной Украины.

"Сергею Реброву и его тренерскому штабу, его концепции развития сборных была высказана полная поддержка. Мы знаем, куда мы движемся, что и для чего мы делаем. Мы получили достаточно информации, делаем выводы.

Что касается ближайших задач для национальной команды, то начинаем новый двухлетний отборочный цикл. Его главная цель - попадание на ЧМ-2026. Поэтому и задача в Лиге наций - выступить так, чтобы в случае необходимости у нас был дополнительный шанс для попадания на чемпионат мира.

Еще одно важное решение, принятое на комитете, - это вопрос реформирования отдела скаутинга и аналитики УАФ", - рассказал Шевченко после заседания комитета национальных сборных.

Напомним, сборная Украины попала в группу B1, где ее соперниками стали Чехия, Албания и Грузия.

Читайте такжеУАФ представила нового пресс-атташе сборной Украины. Ранее он работал на ТК Футбол и в Вересе
По теме
yellow-arrow
Ребров: После матча с Румынией зашли в раздевалку, а некоторые игроки сидели в телефонах и смотрели, какая у них оценка
yellow-arrow
УАФ представила нового пресс-атташе сборной Украины. Ранее он работал на ТК Футбол и в Вересе
yellow-arrow
Вацко считает, что в сборную нужны конкуренты для Мудрика. Среди вариантов – Кабаев, Волошин, Брагару и Хлань
Андрей Шевченко Украина УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
С Карпович (Ланівці)
05.08.2024 в 15:20
Наша мета 2...
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
С Карпович (Ланівці)
05.08.2024 в 15:20
Наша мета 2...
Ответить
1
0
Kondor (Веселе)
05.08.2024 в 15:10
Це мені нагадує заяви Лобановського в ту пору,коли він очолював збірну СРСР.В черговий раз пролітаючи мимо,заявляв: наша МЕТА підготовка до слідуючого....Мабуть не вірете? Зверніться до архівів.
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости