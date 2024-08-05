Шевченко: Главная цель сборной Украины - попадание на ЧМ-2026

Президент УАФ Андрей Шевченко очертил ближайшие цели национальной сборной Украины.

"Сергею Реброву и его тренерскому штабу, его концепции развития сборных была высказана полная поддержка. Мы знаем, куда мы движемся, что и для чего мы делаем. Мы получили достаточно информации, делаем выводы.

Что касается ближайших задач для национальной команды, то начинаем новый двухлетний отборочный цикл. Его главная цель - попадание на ЧМ-2026. Поэтому и задача в Лиге наций - выступить так, чтобы в случае необходимости у нас был дополнительный шанс для попадания на чемпионат мира.

Еще одно важное решение, принятое на комитете, - это вопрос реформирования отдела скаутинга и аналитики УАФ", - рассказал Шевченко после заседания комитета национальных сборных.