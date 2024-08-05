Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ребров: После матча с Румынией зашли в раздевалку, а некоторые игроки сидели в телефонах и смотрели, какая у них оценка
Сергей Станиславович был удивлен поведению некоторых футболистов
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, что происходило в раздевалке после проигрыша от Румынии (0:3) на чемпионате Европы-2024.
"После матча ко мне подошел Ярмоленко - говорит: "Можно мы поговорим сами в команде?"
Я думаю, такое желание появилось после того, что мы увидели после матча. Потому что мы зашли в раздевалку, а некоторые игроки сидели в раздевалке с телефонами и смотрели, какая у них оценка и что им пишут болельщики. Читают, кто виноват. И они ищут не себя, а кого-то другого. Поэтому Ярмоленко захотел поговорить с командой.", - сказал Ребров.
Популярное сейчас
- Серебро как дополнение к золоту и бронзе накануне. Летняя Олимпиада-2024. Украинский медальный зачет
- Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Потенциального соперника узнает неудачник пары Кривбасс/Виктория
- Жеребьевка раунда плей-офф квалификации ЛЧ. Потенциального соперника узнает победитель пары Динамо/Рейнджерс
- Вацко считает, что в сборную нужны конкуренты для Мудрика. Среди вариантов – Кабаев, Волошин, Брагару и Хлань
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Олимпиада-2024. День 10. Расписание соревнований и выступлений украинцев в понедельник