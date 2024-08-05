Ребров: После матча с Румынией зашли в раздевалку, а некоторые игроки сидели в телефонах и смотрели, какая у них оценка

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, что происходило в раздевалке после проигрыша от Румынии (0:3) на чемпионате Европы-2024.

"После матча ко мне подошел Ярмоленко - говорит: "Можно мы поговорим сами в команде?"

Я думаю, такое желание появилось после того, что мы увидели после матча. Потому что мы зашли в раздевалку, а некоторые игроки сидели в раздевалке с телефонами и смотрели, какая у них оценка и что им пишут болельщики. Читают, кто виноват. И они ищут не себя, а кого-то другого. Поэтому Ярмоленко захотел поговорить с командой.", - сказал Ребров.