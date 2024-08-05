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Национальная сборная Украины
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Ребров: Если пойму, что я в сборной не нужен, не даю результат, я готов уйти

Национальная сборная Украины
Обновлено

Сергей Станиславович поведет команду на ЧМ-2026

Ребров: Если пойму, что я в сборной не нужен, не даю результат, я готов уйти

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о своем будущем у руля национальной команды.

"Я подписал контракт на три года и два цикла. Если я пойму, что я здесь не нужен, не даю результат, я готов уйти.

Полагаю, что первый год в условиях дефицита времени мы провели неплохо. Но следующий цикл будет решающим", – заявил Ребров.

Напомним, что Ребров принял команду в июле 2023 года и через стыковые матчи вывел ее на Евро-2024, где, впрочем, с четырьмя набранными очками не смог вывести ее из группы.

После Евро-2024 президент УАФ Андрей Шевченко выразил полную поддержку тренеру и заявил что новая цель команды – выход на ЧМ-2026.

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Сергей Ребров Украина
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1 голосов
Источник:
Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
05.08.2024 в 18:24
Уходи Серёга, ты был класным игроком, но как тренер очень посредственный. Какие еще нужны доказательства, ЧЕ всё показал, на этом уровне плевать на результат, игры как не было так и нет. И скорей всего и не будет.
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Комментарии 13
storm_ua (Николаев)
05.08.2024 в 18:24
Уходи Серёга, ты был класным игроком, но как тренер очень посредственный. Какие еще нужны доказательства, ЧЕ всё показал, на этом уровне плевать на результат, игры как не было так и нет. И скорей всего и не будет.
Ответить
0
1
avatar
Вarcelinius
05.08.2024 в 18:20
Редакция, ОГРОМНЕЙШАЯ просьба к вам, ХВАТИТ НАКИДЫВАТЬ НОВОСТИ НА ЛЕНТУ КАЖДЫЕ ДВЕ МИНУТЫ
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0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.08.2024 в 18:22
Там даже есть 1 минута. Наверное они на перегонки
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0
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Kondor (Веселе)
05.08.2024 в 18:04
Ну яким треба бути тупим,щоб було до цього не зрозуміти.
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0
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Вarcelinius
05.08.2024 в 17:59
У него тАкАя зарплата, шо он сам никуда не уйдёт. И даже не почувствует. А спрос за результат невелик. Ну пожурят и всё. Деньги-то на счету останутся.
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1
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.08.2024 в 17:52
Сергей, не обращай внимание на оставивших там внизу комментарии, не уходи!
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4
1
avatar
Вarcelinius
05.08.2024 в 18:05
Вот и я сверху говорю, сиди Сергей, сиди.
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1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.08.2024 в 18:12
Там про Барсу и другие испанские дела статьи появились и никто не хочет обсуждать
 
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Вarcelinius
05.08.2024 в 18:21
Да??? Щас позырю.
 
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scorpius (Ck)
05.08.2024 в 17:37
уходи
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Andrumas (Düsseldorf)
05.08.2024 в 17:22
Четвертое место в слабейшей группе на Евро, когда из 6 только в 1 тайме смогли забить голы и были изнасилованны румынами... Это неплохо?!?!?!..
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3
3
tekutiev (донецк,Украина)
05.08.2024 в 17:18
нормальный тренер ушёл бы сразу после провала на ЕВРО 2024.с ребровым сборной Украины ничего не светит
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3
3
download1 (huyersk)
05.08.2024 в 17:09
Ти чмо, що через провал на євро не пішов у відставку. Будеш як зеля тянути лямку і тягнути Україну у прірву
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4
3

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