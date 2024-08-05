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Ребров: Если пойму, что я в сборной не нужен, не даю результат, я готов уйти
Сергей Станиславович поведет команду на ЧМ-2026
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Главный тренер
"Я подписал контракт на три года и два цикла. Если я пойму, что я здесь не нужен, не даю результат, я готов уйти.
Полагаю, что первый год в условиях дефицита времени мы провели неплохо. Но следующий цикл будет решающим", – заявил Ребров.
Напомним, что Ребров принял команду в июле 2023 года и через стыковые матчи вывел ее на Евро-2024, где, впрочем, с четырьмя набранными очками не смог вывести ее из группы.
После Евро-2024 президент УАФ Андрей Шевченко выразил полную поддержку тренеру и заявил что новая цель команды – выход на ЧМ-2026.
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