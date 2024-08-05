Ребров: Почему Лунин в матче с Румынией отдал на фланг? Мы ведь не Реал, мы не можем так играть

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров проанализировал стартовую игру нашей команды на Евро-2024 против Румынии, в которой наша команда проиграла 0:3.

"Вообще нужно не отделять одну игру. Я игрокам говорил до турнира и после того, что турнир очень быстрый, в этом турнире нет времени на раскачку. Нет времени, чтобы выйти на игру, посмотреть, как оно будет. Надо играть с первой минуты. Я не могу сказать, если вы говорите об игре с Румынией, что мы ее проиграли по всем показателям. Я считаю, что мы неплохо играли, но в некоторых моментах мы проиграли.

К примеру, мы можем контролировать мяч. Я люблю статистику, у меня есть вся статистика, всех матчей, даже Испании, всех ведущих команд, которые играли на Евро. Но в этом матче мы контролировали мяч. Я обратил внимание после первого тайма, что мы не создавали моменты, мы не завершали атаку. Это проблема.

Я могу сказать, что по статистике, в этой игре мы очень много отбирали мяч на чужой половине, даже больше, чем топ-команды. Но, к сожалению, мы этого не использовали: не завершали атаки, у нас не было достаточно игроков в штрафной площадке, чтобы завершать эти атаки. Да, мы контролировали мяч, мы теряли мяч, мы отбирали его, снова контролировали. Это было без завершения атак.

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Плюс, к сожалению, в решающих моментах мы совершали нелепые ошибки. Если мы совершаем ошибки на своей половине поля, значит, игроки так играют в своих командах. Пример Лунина. Сыграл Лунин. Почему он отдал передачу на фланг? Потому что в "Реале" с него всегда спрашивают не просто выбивать мяч вперед, а пытаться найти адресата на своей половине поля. Но я говорю, мы не "Реал" Мадрид, мы не можем так играть. У нас нет такого уровня. Иногда, когда мы под прессингом, нужно играть проще.

Я считаю, что в этом матче эти ошибки плюс то, что мы не адаптировались к обороне, которая была в Румынии, а они, я считаю, оборонялись очень компактно, очень плотно. Всегда против любой команды очень тяжело раскрывать такую ​​оборону. На мой взгляд, не только в матче с Румынией наши лидеры не показали свой уровень, не показали действительный уровень. Сейчас очень многие игроки играют в ведущих чемпионатах, но, к сожалению, наши игроки не показали уровень, который они показывают в своих чемпионатах.

Но я благодарен ребятам. Я видел, что, наверное, нужна была такая игра, потому что когда мы вышли на Словакию, мне кажется, это не была наша лучшая игра, но я видел, что игроки играли совсем по-другому. Это не только голы, атаки, контратаки. Футбол в большей степени – это переходная фаза. Что мы делаем в переходной фазе? Когда мы теряем мяч, когда мы получаем мяч. Очень важно, как мы на это реагируем.

И если посмотреть на игру со Словакией, то это была совсем другая команда. Я еще раз говорю, что не могу сказать, что это была самая лучшая игра, но это была другая команда. Это была другая команда в переходной фазе в игре с Бельгией. Я не знаю, почему мы среагировали только после какого-то очень крепкого удара в голову.

Я еще раз говорю, мы проанализировали, посмотрели все матчи и сейчас очень важно сделать выводы и дальше двигаться", – сказал Ребров.