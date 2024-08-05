Ребров: Я никогда не отличаю себя от игроков и не буду винить их за Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал свое видение о том, как должна измениться украинская команда после неудачного выступления на Евро-2024, где сборная не смогла выйти из группы.

– У нас сегодня главная тема – выступление сборной на Евро. Хотелось бы все-таки вернуться, потому что мы сегодня впервые, наверное, услышали, я не припомню раньше, что это не разделили себя от команды и взяли ответственность на себя, сказав, что тоже разделяете вину.

– Почему впервые? До этого у меня не спрашивали.

– Окей, сегодня мы спросили, потому и услышали. Сегодня перед нами всей команды нет, мы не можем спросить у игроков, почему они в телефонах сидели, лидерские качества не проявляли. Простите, что все стрелы в вас. Если вы говорите о своей вине, то в чем вы ее видите? Я знаю вас как сильного человека, готового брать на себя ответственность. Чтобы вы изменили? О заявке вы ответили. Может быть, вы бы отменили спарринг с Молдовой? Может, свежести не хватало. Чтобы вы поменяли?

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– Да, мы проанализировали. Мы понимаем, что произошло. Но снова говорю. Я никогда не отличаю себя от (игроков). Я не буду винить игроков. С игроками мы можем сесть после игры. Если есть установка на игру, то этот игрок должен делать А, В, С. Но А, В, С – это тактически. Мы не говорим игрокам, что вы должны быть как роботы. Есть зоны: первая, вторая, где мы должны играть просто, где мы не должны терять мяч. Но уровень игроков национальной сборной позволяет в последней зоне делать все что угодно, потому что нам нужно рисковать в последней зоне. Я не могу говорить, что игроки не выполнили установки тренера. Они пробовали. На мой взгляд, на этом Евро наши игроки не показали свой максимум. Почему это вышло? Мы разбирались в команде. Мы провели очень много сборов. Сейчас я уверен, что к следующему отборочному циклу игроки подойдут совсем с другим настроением и психологическим состоянием.

– Здесь вопрос больше был, который вы бы изменили, тренерский штаб, в плане подготовки. Об игроках мы услышали.

– Вы говорите о том, чтобы убрать игру с Молдовой. Это ведь невозможно! Я согласен, что некоторые команды провели 2 спарринга, мы – 3. Но если вы видели эти спарринги, какую нагрузку получили все игроки? Приблизительно одинаковую. Я не могу говорить, что все 3 игры играла одна команда, и она вышла на Евро, она не готова. Нет. Та не было. И как вы видели, что все ребята получили примерно один уровень нагрузки. Потому я не вижу в этом препятствия. Да, когда мы сейчас смотрим, многие команды сыграли 2 игры. Наверное, если мы попадем на следующее Евро или чемпионат мира, мы сделаем 2 игры.