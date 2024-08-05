Ребров: Кто вам сказал, что замены на Евро делал не я, а Платов? Это война между агентами и Глебом

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о своем ассистенте-аналитике Глебе Платове, к которому у некоторых украинских журналистов были претензии.

– Год назад вы возглавили всю вертикаль сборных. Андрей Шевченко сказал, что будет реформироваться аналитический и скаутинговый отделы. Распространяются слухи, что в матче с румынами замены делали не вы, а ваш аналитик Платов, возглавляющий эти аналитический и скаутинговый отделы. Продолжит ли он работу в вашем тренерском штабе? Можете ли вы развенчать этот миф?

– А кто это говорил? Вот мне интересно. Говорили, что кто-то ко мне подходит и говорит, как я должен делать замены. А видел кто-то, что Глеб ко мне подходил? Я не понимаю.

Не нужно пытаться обвинить Федерацию футбола в войне между Глебом и агентами. Это война между агентами и Глебом. Я очень уважаю Глеба, я с ним работаю очень давно. Где я буду работать – там будет работать Глеб. В какой роли – я решу сам.

Если федерация футбола или кто-нибудь приглашает главного тренера, то главный тренер приходит с командой. Я доверяю Глебу. Все, что нужно мне, Глеб делает.

Но сейчас в нашем футболе считают, что главный тренер здесь (ниже – прим.), а Глеб здесь (выше – прим.). Я расскажу вам вертикаль. Здесь я (высше всего – прим.), здесь Унаи (ниже – прим.), а здесь Глеб (еще ниже – прим.). Глеб дает информацию, которую мы используем. Мне очень нравится с ним работать, потому что он понимает свою роль. Он никуда не лезет.

Я не знаю, кто сказал эту информацию. Вы можете спросить у кого угодно из нашей команды – Глеб никогда не скажет чего-либо лишнего. Но я буду решать, кто будет работать вместе со мной. Это война не федерации, это война PASS и агентов. Это не моя проблема. Я очень уважаю Глеба за то, что он делает. Он будет работать со мной.

– А вы не различаете его как аналитика и так же агента. Он ведь так же, по сути, занимается агентской деятельностью?

– Глеб – агент? Это вам решать. Он работает у меня и делает работу, которую я ему даю. И делает ее квалифицированно.

– В штабе он останется?

– Да, он останется у меня в штабе. Почему он не останется? Вы это решаете? Я вам уже трижды сказал: где буду работать я, там будут работать помощники, которых я выбираю. И Глеба я выбираю. Меня абсолютно удовлетворяет то, что он делает.