Ребров: Структура не означает, что все команды должны играть по одной схеме

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался по поводу структуры игры сборных.

"Структура не означает, что все команды должны играть по одной тактической схеме. Если взять первую сборную, то мы используем разные схемы. Поэтому мы не говорим, что сборные всех возрастных категорий должны работать по одной модели, но очень важно использовать игроков на их лучших позициях.

Очень важно понимать требования современного футбола - быстрая игра, быстрый отбор, компактность. Футбол - это про голы, а не про контроль мяча. Очень важно, чтобы мы понимали, для чего контролируем мяч. Для того, чтобы забивать голы. Не для того, чтобы показать другой команде, что наш уровень намного выше. А уровень - это результат", - отметил Ребров.