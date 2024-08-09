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Началась продажа билетов на матч сборной Украины с Албанией. Цена - от 450 грн
Формально домашний матч
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба УАФ объявила о старте продажи билетов на домашний матч сборной Украины с Албанией в рамках Лиги наций-2024/25.
Поединок состоится 7 сентября на стадионе Epet Arena в Праге (Чехия) и начнется в 20:45 по местному времени (21:45 по Киеву).
Билеты можно приобрести по этой ссылке. Один болельщик может приобрести не более четырех тикетов. Стоимость - от 250-ти крон (от 450 грн).
В первые два дня с начала продажи билеты можно будет приобрести только за криптовалюту. Позже будут добавлены другие способы оплаты.
Продажа билетов будет осуществляться в два этапа.
- Украинцы - после регистрации болельщика и выбора места покупателю необходимо пройти авторизацию через "Дія.Підпис";
- Иностранцы (кроме РФ и Беларуси) - смогут приобрести билеты после первого этапа продаж.
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