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Началась продажа билетов на матч сборной Украины с Албанией. Цена - от 450 грн

Национальная сборная Украины

Формально домашний матч

Началась продажа билетов на матч сборной Украины с Албанией. Цена - от 450 грн

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба УАФ объявила о старте продажи билетов на домашний матч сборной Украины с Албанией в рамках Лиги наций-2024/25.

Поединок состоится 7 сентября на стадионе Epet Arena в Праге (Чехия) и начнется в 20:45 по местному времени (21:45 по Киеву).

Билеты можно приобрести по этой ссылке. Один болельщик может приобрести не более четырех тикетов. Стоимость - от 250-ти крон (от 450 грн).

В первые два дня с начала продажи билеты можно будет приобрести только за криптовалюту. Позже будут добавлены другие способы оплаты.

Продажа билетов будет осуществляться в два этапа.

  • Украинцы - после регистрации болельщика и выбора места покупателю необходимо пройти авторизацию через "Дія.Підпис";
  • Иностранцы (кроме РФ и Беларуси) - смогут приобрести билеты после первого этапа продаж.

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Украина Албания
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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