Стартовала продажа билетов на гостевой матч сборной Украины с Чехией

УАФ объявила о старте продажи билетов на гостевой матч сборной Украины против Чехии в рамках Лиги наций-2024/25.

Игра состоится 10 сентября в Праге на стадионе Eden Arena. Начало встречи - в 20:45 по местному времени (21:45 по Киеву).

Для приобретения билетов необходимо:

перейти по ссылке для выбора и покупки билетов.

один болельщик может купить до четырех билетов;

билеты не именные.

Стоимость тикетов:

обычный билет в фан-сектор - 490 крон (~900 грн);

билет для детей ростом до 150 см - со скидкой 50%. Отмечается, что билет необходимо иметь для детей любого возраста;

билет для лиц с инвалидностью на кресле колесном - 190 крон. Заказать билет можно непосредственно в Футбольной ассоциации Чешской Республики по электронному адресу vstupenky@fotbal.cz.

По ссылке продаются билеты только в украинские сектора, а именно - в 119-й, 120-й, 121-й и 122-й.