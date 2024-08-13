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Стартовала продажа билетов на гостевой матч сборной Украины с Чехией

Национальная сборная Украины

Стоимость тикетов - от 900 грн

Стартовала продажа билетов на гостевой матч сборной Украины с Чехией

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

УАФ объявила о старте продажи билетов на гостевой матч сборной Украины против Чехии в рамках Лиги наций-2024/25.

Игра состоится 10 сентября в Праге на стадионе Eden Arena. Начало встречи - в 20:45 по местному времени (21:45 по Киеву).

Для приобретения билетов необходимо:

Стоимость тикетов:

  • обычный билет в фан-сектор - 490 крон (~900 грн);
  • билет для детей ростом до 150 см - со скидкой 50%. Отмечается, что билет необходимо иметь для детей любого возраста;
  • билет для лиц с инвалидностью на кресле колесном - 190 крон. Заказать билет можно непосредственно в Футбольной ассоциации Чешской Республики по электронному адресу vstupenky@fotbal.cz.

По ссылке продаются билеты только в украинские сектора, а именно - в 119-й, 120-й, 121-й и 122-й.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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