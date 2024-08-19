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Adidas пока откладывается - сборная Украины ближайшие матчи проведет в форме Joma
Возможно, Adidas и УАФ утрясут все нюансы к октябрьским матчам
joma.ua
Еще весной в УАФ сообщали, что сборные больше не будут играть в форме Joma по политическим причинам, а после Евро-2024 новым техническим спонсором станет Adidas.
Впрочем, контракт с Adidas еще не подписан, поэтому пока сборная будет играть в старой форме от Joma.
Теперь планирует, что в Adidas сборная переоденется в октябрьских матчах.
Напомним, что УАФ объявляла о том, что прекратит сотрудничество с Joma после того, как производитель не вышел с россиского рынка и продолжал одевать россиские клубы.
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