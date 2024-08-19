Adidas пока откладывается - сборная Украины ближайшие матчи проведет в форме Joma

Сборная Украины свои выступления в новом розыгрыше Лиги наций начнет в форме фирмы Joma. Об этом сообщил комментатор и журналист Виктор Вацко.

Еще весной в УАФ сообщали, что сборные больше не будут играть в форме Joma по политическим причинам, а после Евро-2024 новым техническим спонсором станет Adidas.

Впрочем, контракт с Adidas еще не подписан, поэтому пока сборная будет играть в старой форме от Joma.

Теперь планирует, что в Adidas сборная переоденется в октябрьских матчах.

Напомним, что УАФ объявляла о том, что прекратит сотрудничество с Joma после того, как производитель не вышел с россиского рынка и продолжал одевать россиские клубы.