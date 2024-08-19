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Национальная сборная Украины

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Adidas пока откладывается - сборная Украины ближайшие матчи проведет в форме Joma

Национальная сборная Украины
Обновлено

Возможно, Adidas и УАФ утрясут все нюансы к октябрьским матчам

Adidas пока откладывается - сборная Украины ближайшие матчи проведет в форме Joma

joma.ua

Новина українською

Сборная Украины свои выступления в новом розыгрыше Лиги наций начнет в форме фирмы Joma. Об этом сообщил комментатор и журналист Виктор Вацко.

Еще весной в УАФ сообщали, что сборные больше не будут играть в форме Joma по политическим причинам, а после Евро-2024 новым техническим спонсором станет Adidas.

Впрочем, контракт с Adidas еще не подписан, поэтому пока сборная будет играть в старой форме от Joma.

Теперь планирует, что в Adidas сборная переоденется в октябрьских матчах.

Напомним, что УАФ объявляла о том, что прекратит сотрудничество с Joma после того, как производитель не вышел с россиского рынка и продолжал одевать россиские клубы.

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Украина Joma Adidas
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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legio5 (Николаев)
19.08.2024 в 17:55
збс... у адідаса зараз найуйобіщний дизайн фубольної форми
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Комментарии 5
legio5 (Николаев)
19.08.2024 в 17:55
збс... у адідаса зараз найуйобіщний дизайн фубольної форми
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0
1
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Просто Квашин (Харків)
19.08.2024 в 18:31
...БЛЬ так що, треба допомогати JOPI спонсорувати мін.вбивства сосії...?
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legio5 (Николаев)
19.08.2024 в 18:39
???
 
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1
avatar
Просто Квашин (Харків)
19.08.2024 в 18:45
..ти тупий... не розумієш ?
 
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legio5 (Николаев)
19.08.2024 в 18:52
Здається тупий з нас той, хто вважає що у всесвіті тільки дві фірми виготовляють спортивний одяг
 
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