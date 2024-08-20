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Вингер Динамо получит дебютный вызов в сборную Украины - СМИ

Национальная сборная Украины

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Вингер Динамо получит дебютный вызов в сборную Украины - СМИ

Фото: ФК Динамо Київ

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Совсем скоро главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявит заявку на матчи против Албании и Чехии в Лиге наций.

По информации источников ТаТоТаке, близких к "Динамо", в киевский клуб поступил вызов на Владислава Кабаева. Атакующий полузащитник впервые в своей карьере будет вызван в главную команду страны.

Кроме того, впервые за долгое время в ряды "сине-желтых" ожидается возвращение защитника киевлян Дениса Попова.

Напомним, матч против Албании пройдет 7 сентября, а поединок против Чехии - 10 сентября.

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Сергей Ребров Украина Динамо (Киев) Владислав Кабаев Денис Попов
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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