Вингер Динамо получит дебютный вызов в сборную Украины - СМИ

Совсем скоро главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявит заявку на матчи против Албании и Чехии в Лиге наций.

По информации источников ТаТоТаке, близких к "Динамо", в киевский клуб поступил вызов на Владислава Кабаева. Атакующий полузащитник впервые в своей карьере будет вызван в главную команду страны.

Кроме того, впервые за долгое время в ряды "сине-желтых" ожидается возвращение защитника киевлян Дениса Попова.

Напомним, матч против Албании пройдет 7 сентября, а поединок против Чехии - 10 сентября.