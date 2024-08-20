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Несмотря на травму. Трубин вызван в сборную Украины на матчи Лиги наций

Национальная сборная Украины

Повреждение оказалось не настолько серьезным?

Несмотря на травму. Трубин вызван в сборную Украины на матчи Лиги наций

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

"Бенфика" в своих соцсетях сообщила о том, что голкипер команды Анатолий Трубин получил вызов в сборную Украины на матчи Лиги наций против Албании и Чехии.

УАФ пока не объявляла официальную заявку тренерского штаба Сергея Реброва.

Стоит отметить, что недавно Анатолий получил травму. Пресс-служба лиссабонского клуба информировала, что у украинца диагностировали растяжение боковой связки левого голеностопного сустава.

Напомним, матч против Албании пройдет 7 сентября, а поединок против Чехии - 10 сентября.

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Украина Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
SLBenfica
Опубликовал: Алина Ерофеева
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