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Несмотря на травму. Трубин вызван в сборную Украины на матчи Лиги наций
Повреждение оказалось не настолько серьезным?
Фото: пресслужба УАФ
"Бенфика" в своих соцсетях сообщила о том, что голкипер команды Анатолий Трубин получил вызов в сборную Украины на матчи Лиги наций против Албании и Чехии.
УАФ пока не объявляла официальную заявку тренерского штаба Сергея Реброва.
Стоит отметить, что недавно Анатолий получил травму. Пресс-служба лиссабонского клуба информировала, что у украинца диагностировали растяжение боковой связки левого голеностопного сустава.
Напомним, матч против Албании пройдет 7 сентября, а поединок против Чехии - 10 сентября.
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