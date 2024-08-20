Несмотря на травму. Трубин вызван в сборную Украины на матчи Лиги наций

"Бенфика" в своих соцсетях сообщила о том, что голкипер команды Анатолий Трубин получил вызов в сборную Украины на матчи Лиги наций против Албании и Чехии.

УАФ пока не объявляла официальную заявку тренерского штаба Сергея Реброва.

Стоит отметить, что недавно Анатолий получил травму. Пресс-служба лиссабонского клуба информировала, что у украинца диагностировали растяжение боковой связки левого голеностопного сустава.

Напомним, матч против Албании пройдет 7 сентября, а поединок против Чехии - 10 сентября.