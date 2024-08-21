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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Официально: Домашние матчи Лиги наций с Грузией и Чехией сборная Украины проведет в Польше

Национальная сборная Украины

Поединки состоятся в середине октября

Официально: Домашние матчи Лиги наций с Грузией и Чехией сборная Украины проведет в Польше

фото из свободных источников

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Стало известно, где сборная Украины проведет домашние матчи 3-го и 4-го туров группового раунда Лиги наций-2024/2025.

Как сообщает УАФ, 11 октября команда Сергея Реброва встретится с Грузией в польской Познани на ENEA Stadion. 14 октября сине-желтые сыграют с Чехией в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав". Оба поединка начнутся в 21:45 по киевскому времени.

Добавим, что еще один номинально домашний матч ЛН-2024/2025 сборная Украины проведет против Албании в чешской Праге на стадионе Epet Arena.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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