Официально: Домашние матчи Лиги наций с Грузией и Чехией сборная Украины проведет в Польше

Стало известно, где сборная Украины проведет домашние матчи 3-го и 4-го туров группового раунда Лиги наций-2024/2025.

Как сообщает УАФ, 11 октября команда Сергея Реброва встретится с Грузией в польской Познани на ENEA Stadion. 14 октября сине-желтые сыграют с Чехией в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав". Оба поединка начнутся в 21:45 по киевскому времени.

Добавим, что еще один номинально домашний матч ЛН-2024/2025 сборная Украины проведет против Албании в чешской Праге на стадионе Epet Arena.