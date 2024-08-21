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УАФ подтвердила, что сентябрьские матчи сборная Украины будет играть в форме Joma
Adidas будет, вероятно, уже в октябре
joma.ua
В УАФ подтвердили, что все сборные Украины в сентябре будут играть в форме производства Joma.
"1 сентября завершается контракт с техническим партнером, но начинается переходный период, в котором еще можно использовать экипировку. Сентябрьские матчи сборные Украины будут играть в Joma", – сообщили в УАФ на запрос журналистов.
Напомним, что еще весной в УАФ сообщали, что сборные больше не будут играть в форме Joma по политическим причинам, а после Евро-2024 новым техническим спонсором станет Adidas.
Впрочем, подписание контракта Adidas затягивается. Ожидается, что сборные переоденутся в этого производителя в октябре.
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