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УАФ подтвердила, что сентябрьские матчи сборная Украины будет играть в форме Joma

Национальная сборная Украины
Обновлено

Adidas будет, вероятно, уже в октябре

УАФ подтвердила, что сентябрьские матчи сборная Украины будет играть в форме Joma

joma.ua

Новина українською

В УАФ подтвердили, что все сборные Украины в сентябре будут играть в форме производства Joma.

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"1 сентября завершается контракт с техническим партнером, но начинается переходный период, в котором еще можно использовать экипировку. Сентябрьские матчи сборные Украины будут играть в Joma", – сообщили в УАФ на запрос журналистов.

Напомним, что еще весной в УАФ сообщали, что сборные больше не будут играть в форме Joma по политическим причинам, а после Евро-2024 новым техническим спонсором станет Adidas.

Впрочем, подписание контракта Adidas затягивается. Ожидается, что сборные переоденутся в этого производителя в октябре.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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