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Национальная сборная Украины

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Есть ли сюрпризы? Ребров назвал заявку сборной Украины на сентябрськие матчи Лиги наций

Национальная сборная Украины
Обновлено

В основной список вошли 26 исполнителей

Есть ли сюрпризы? Ребров назвал заявку сборной Украины на сентябрськие матчи Лиги наций

Фото: УАФ/ Автор - Дана Балашова

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров огласил имена футболистов, которых он вызвал на сентябрьские поединки Лиги наций-2024/2025. В основной список вошли 26 исполнителей, и еще шесть игроков попали в резервный реестр.

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Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все - "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик, Денис Попов (оба - "Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков (оба - "Шахтер" Донецк), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания).

Нападающие: Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список

Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Александр Сваток ("Остин", США), Виталий Буяльский ("Динамо" Киев), Александр Зубков, Даниил Сикан (оба - "Шахтер" Донецк).

Добавим, что в сентябре сборная Украины проведет два матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025 в Праге. 7 сентября в 1-м туре сине-желтые будут принимать Албанию на стадионе Epet Arena, а 10 сентября на стадионе Eden Arena сыграют выездной поединок против Чехии.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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MaximSK (Киев)
27.08.2024 в 09:40
Не вызывал бы Бондаря, Таловерова и Сидорчука. Первые двое не уровня сборной, а Сидорчук травмирован, и тоже не уровня сборной сейчас.
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Комментарии 6
MaximSK (Киев)
27.08.2024 в 09:40
Не вызывал бы Бондаря, Таловерова и Сидорчука. Первые двое не уровня сборной, а Сидорчук травмирован, и тоже не уровня сборной сейчас.
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Tarik 25 ДШВ (Волочиськ)
27.08.2024 в 09:52
Ще Коноплю туда ж
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MaximSK (Киев)
27.08.2024 в 09:57
Да, но его взяли на всякий случай, если Тымчик травму получит или будет не готов. Правый защитник проблемная позиция сейчас в сборной
 
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Morphyk7 (Черновцы)
27.08.2024 в 10:00
Сидорчук никогда не был уровня сборной, как и караваев
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MaximSK (Киев)
27.08.2024 в 10:07
Он когда-то забивал Македонии и был долгое время капитаном Динамо. Сейчас когда он не играет в Бельгии и давно потерял свою форму, смысла не вижу его вызывать
 
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aleks68
27.08.2024 в 10:12
забыл ярмоленко и ваната
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