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УАФ и Adidas на октябрь планируют большую презентацию новой формы сборной Украины
Якобы это будет большое промо по всей Украине
uaf.ua
УАФ в октябре подпишет контракт с новым техническим спонсором, который станет Adidas. Уже в октябрьских матчах Лиги наций против Грузии и Чехии команда Сергея Реброва будет в новой экипировке.
Как сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко, стороны запланировали большую презентацию новой формы сборной Украины. Якобы это будет большое промо по всей Украине.
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Напомним, что ранее была информация, что УАФ и Adidas должны были подписать контракт после Евро-2024, однако на то время договориться о контракте еще не удалось. Поэтому в сентябрьских матчах Лиги наций сборная Украины будет играть в "старой" форме от Joma.
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