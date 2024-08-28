УАФ и Adidas на октябрь планируют большую презентацию новой формы сборной Украины

УАФ в октябре подпишет контракт с новым техническим спонсором, который станет Adidas. Уже в октябрьских матчах Лиги наций против Грузии и Чехии команда Сергея Реброва будет в новой экипировке.

Читайте также Adidas пока откладывается - сборная Украины ближайшие матчи проведет в форме Joma

Как сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко, стороны запланировали большую презентацию новой формы сборной Украины. Якобы это будет большое промо по всей Украине.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что ранее была информация, что УАФ и Adidas должны были подписать контракт после Евро-2024, однако на то время договориться о контракте еще не удалось. Поэтому в сентябрьских матчах Лиги наций сборная Украины будет играть в "старой" форме от Joma.