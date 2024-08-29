Федорчук: Лунину нужно отдохнуть. Позицию третьего кипера в сборной можно было отдать другому вратарю

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук в интервью "Команде №1" порассуждал о вратарском вопросе в сборной Украине в ближайших матчах Лиги наций.

– Сергей Ребров остановился на той тройке, которая была в списке сборной во время финальной части Евро. Как мы можем оценить это решение?

- Это у нас самое мощное звено. За последние 10-15 лет она у нас наиболее стабильная. Единственное, мне кажется, что сейчас Лунину очень тяжело психологически. В его сторону раздаются очень неоднозначные комментарии как от болельщиков, так и от тренерского штаба мадридского "Реала".

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Поэтому, вероятно, ему сейчас нужно отдохнуть, а потом решать с продолжением своей карьеры. Он уже заслужил возможность строить ее своими силами, а не зависеть от своего клуба. Поэтому позицию третьего голкипера можно было бы отдать какому-нибудь перспективному вратарю.

– А кто же тогда должен быть первым номером в играх с Албанией и Чехией?

- Это должен решать тренерский штаб. Есть тренер вратарей Рустам Худжамов, и он должен разговаривать с каждым вратарем. Бущан сейчас находится в хорошей форме, но считаю, что все-таки в воротах должен стоять Трубин.

Вратарская позиция – довольно специфическая роль, в которой футболист не должен постоянно что-то кому-то доказывать. Он должен быть уверен в себе. На других позициях нужна конкуренция, а здесь футболисту нужно знать, что он будет играть.