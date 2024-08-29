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Федорчук: У нас был провал на Евро, а мы ждем, что Степаненко и Сидорчук сейчас будут играть лучше
Эксперт считает, что пришла пора давать дорогу молодым
Фото Павла Кубанова - УАФ
Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук в интервью "Команде №1" порассуждал о линии полузащиты, которую Сергей Ребров вызвал в сборную Украины на ближайшие матчи Лиги наций.
"По полузащите у меня тоже есть вопросы. Прежде всего – тренер должен для себя решать: он хороший или эффективный. Если он хочет добиться успеха, то в некотором смысле должен быть даже диктатором. И если вызванные футболисты, мало играющие в клубах и находятся в солидном возрасте, прежде всего это Степаненко и Сидорчук, то я не понимаю логику принятия решений.
У нас был провал на Евро и теперь мы должны сделать выводы и готовиться к следующему отборочному циклу. А мы удовлетворились этим результатом и теперь ждем, что Степаненко и Сидорчук будут играть лучше? Для меня эти фамилии знаковые в украинском футболе, но в контексте истории. Теперь тренеры должны искать новых таких футболистов, 20-22-летних игроков. Например, если бы Сидорчук до сих пор играл в "Динамо", Бражко бы еще сидел на скамейке запасных", - рассказал Федорчук.
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