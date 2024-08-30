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Ребров: Когда Довбик был в Жироне, команда играла на него, а в Роме – нет
Нужно время
Roma
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, почему 27-летнему украинскому форварду Артему Довбику тяжело адаптироваться в "Роме" после перехода из каталонской "Жироны".
– Я всегда с особым интересом просматриваю матчи команд, где играют футболисты сборной или потенциальные кандидаты в нее. Смотрел первые игры "Ромы" в Серии А (1:1 с "Кальяри, " 1:2 против Эмполи, и видно, что команда Даниэле Де Росси еще не набрала необходимых кондиций. Однако есть уверенность, что в течение сезона Рома будет прибавлять.
– Что скажете об уровне игры Довбика? Как-то Артем пока чувствует себя не совсем в своей тарелке, как мне кажется. Пока без голов…
– Довбику нужно время. Понимаете, когда он был в "Жироне", команда играла на него, а в "Роме" – нет. Было огромное количество фланговых передач конкретно на Артема. Если проанализировать, то большинство своих голов в Испании он забил из пределов вратарской.
А игроки "Ромы" пока так не играют, не грузят на Довбика. Хотя у него в первых двух поединках было два неплохих голевых момента, мог забивать, но попал в перекладину. Я верю, что и "Рома", как я уже говорил, и Довбик лично, от игры к игре будут прибавлять.
– Может, Довбику для голов не хватает Цыганкова?
– Возможно. Цыганков действительно очень много помогал Довбику в "Жироне", активно ассистировал на него. Да давайте не забывать и о Савио, из передач которого Артем забил не один и не два гола. Сейчас Довбику нужно время, чтобы адаптироваться к Серии А, новой команде, своим новым партнерам.
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