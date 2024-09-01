Кабаев: Хочется закрепиться в сборной Украины, а не просто поехать один раз

Вингер "Динамо" Владислав Кабаев прокомментировал свой вызов в сборную Украины.

“Пришел в “Динамо”, хочется играть в основном составе – добился, играю там. Потом хочется забивать больше – забиваешь. Хочется в сборную – в сборной. Так оно понемногу.

Сейчас хочется, у "Динамо" у нас есть цель – стать чемпионами, выиграть Кубок, показать себя в Лиге Европы лучше. Так же и в сборной – ты играешь за свою страну, там закрепиться, а там уже, как Бог даст. Буду от себя делать все возможное.

Когда прочитал о вызове в сборную – было очень приятно, потому что из Интернета все это видел. Я к этому шел, хотел, стремился. Есть какие-то внутренние предчувствия, по-настоящему почувствую, когда попаду в эту атмосферу, в новый коллектив, тренера не видел, не общался.

Только после сборной я где-то смогу что-нибудь рассказать, но пока это такая детская мечта. Хочется поехать и закрепиться. Не просто поехать один раз, а… Это самое сложное. Попасть туда – это одно, а закрепиться там – совсем другое”, – сказал Кабаев.