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Кабаев: Хочется закрепиться в сборной Украины, а не просто поехать один раз

Национальная сборная Украины

Владислав впервые получил вызов

Кабаев: Хочется закрепиться в сборной Украины, а не просто поехать один раз

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Динамо" Владислав Кабаев прокомментировал свой вызов в сборную Украины.

“Пришел в “Динамо”, хочется играть в основном составе – добился, играю там. Потом хочется забивать больше – забиваешь. Хочется в сборную – в сборной. Так оно понемногу.

Сейчас хочется, у "Динамо" у нас есть цель – стать чемпионами, выиграть Кубок, показать себя в Лиге Европы лучше. Так же и в сборной – ты играешь за свою страну, там закрепиться, а там уже, как Бог даст. Буду от себя делать все возможное.

Когда прочитал о вызове в сборную – было очень приятно, потому что из Интернета все это видел. Я к этому шел, хотел, стремился. Есть какие-то внутренние предчувствия, по-настоящему почувствую, когда попаду в эту атмосферу, в новый коллектив, тренера не видел, не общался.

Только после сборной я где-то смогу что-нибудь рассказать, но пока это такая детская мечта. Хочется поехать и закрепиться. Не просто поехать один раз, а… Это самое сложное. Попасть туда – это одно, а закрепиться там – совсем другое”, – сказал Кабаев.

Читайте такжеЕсть ли сюрпризы? Ребров назвал заявку сборной Украины на сентябрськие матчи Лиги наций

Сегодня Владислав отмечает свой 29 День рождения. Недавно он получил свой первый вызов в сборную Украины, с которой будет готовиться к сентябрьским матчам Лиги наций под руководством Сергея Реброва.

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Украина Динамо (Киев) Владислав Кабаев
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Источник:
YouTube Динамо
Опубликовал: Максим Кучер
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