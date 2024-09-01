"Осень 2024": УАФ анонсировал сотрудничество с Адидас

Украинская ассоциация футбола анонсировала сотрудничество с новым техническим спонсором.

На своей официальной странице в Instagram УАФ выложила общий пост с AdidasUkraine с подписью "Осень 2024". Больше информации не было.

Ранее “простой болельщик”, а по совместительству комментатор Виктор Вацко заявлял, что сборная Украины в сентябрьских матчах Лиги наций будет играть в форме от Joma. Экипировка от Adidas поступит уже к октябрьских поединках "сине-желтых".

Напомним, 7 сентября Украина сыграет против Албании в Праге и там же 10 сентября проведет матч против Чехии.