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"Осень 2024": УАФ анонсировал сотрудничество с Адидас
Joma уходит в забвение
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Украинская ассоциация футбола анонсировала сотрудничество с новым техническим спонсором.
На своей официальной странице в Instagram УАФ выложила общий пост с AdidasUkraine с подписью "Осень 2024". Больше информации не было.
Ранее “простой болельщик”, а по совместительству комментатор Виктор Вацко заявлял, что сборная Украины в сентябрьских матчах Лиги наций будет играть в форме от Joma. Экипировка от Adidas поступит уже к октябрьских поединках "сине-желтых".
Напомним, 7 сентября Украина сыграет против Албании в Праге и там же 10 сентября проведет матч против Чехии.
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