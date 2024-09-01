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"Осень 2024": УАФ анонсировал сотрудничество с Адидас

Национальная сборная Украины

Joma уходит в забвение

"Осень 2024": УАФ анонсировал сотрудничество с Адидас

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Украинская ассоциация футбола анонсировала сотрудничество с новым техническим спонсором.

На своей официальной странице в Instagram УАФ выложила общий пост с AdidasUkraine с подписью "Осень 2024". Больше информации не было.

Ранее “простой болельщик”, а по совместительству комментатор Виктор Вацко заявлял, что сборная Украины в сентябрьских матчах Лиги наций будет играть в форме от Joma. Экипировка от Adidas поступит уже к октябрьских поединках "сине-желтых".

Напомним, 7 сентября Украина сыграет против Албании в Праге и там же 10 сентября проведет матч против Чехии.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Максим Кучер
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