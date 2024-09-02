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ВИДЕО. Цыганков присоединился к сборной Украины в Праге
В сентябре сине-желтые проведут два матча Лиги наций
uaf.ua
Вингер "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков прибыл в расположение национальной команды.
Накануне в лагерь "сине-желтых" приехали защитник "Эвертона" Виталий Миколенко, голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин и форвард "Олимпиакоса" Роман Яремчук.
В сентябре сборная Украины проведет два матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025 в Праге. 7-го числа в 1-м туре сине-желтые будут принимать Албанию на стадионе Epet Arena, а 10-го - на стадионе Eden Arena сыграют выездной поединок против Чехии.
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