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Национальная сборная Украины

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ВИДЕО. Цыганков присоединился к сборной Украины в Праге

Национальная сборная Украины

В сентябре сине-желтые проведут два матча Лиги наций

ВИДЕО. Цыганков присоединился к сборной Украины в Праге

uaf.ua

Новина українською

Вингер "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков прибыл в расположение национальной команды.

Накануне в лагерь "сине-желтых" приехали защитник "Эвертона" Виталий Миколенко, голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин и форвард "Олимпиакоса" Роман Яремчук.

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В сентябре сборная Украины проведет два матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025 в Праге. 7-го числа в 1-м туре сине-желтые будут принимать Албанию на стадионе Epet Arena, а 10-го - на стадионе Eden Arena сыграют выездной поединок против Чехии.

Заявка сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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