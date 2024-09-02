Денис Попов не поможет сборной Украины в ближайших матчах

После вчерашнего матча против ЛНЗ главный тренер "Динамо" Александр Шовковский отметил, что участие в игре Дениса Попова и Николая Шапаренко было невозможным из-за проблем со здоровьем.

По информации ТаТоТаке, дискомфорт Шапаренко с икроножной мышцей не помешал его вызову в сборную Украины . Что касается Попова, то он остался лечиться в Киеве - защитника беспокоит спина.

Таким образом, в двух матчах Лиги наций тренерскому штабу Реброва придется рассчитывать на четырех центрбеков - Матвиенко, Забарного, Бондаря и Таловерова.