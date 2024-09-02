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Денис Попов не поможет сборной Украины в ближайших матчах

Национальная сборная Украины
Обновлено

У защитника проблемы со спиной

Денис Попов не поможет сборной Украины в ближайших матчах

Фото: ФК Динамо

Новина українською

После вчерашнего матча против ЛНЗ главный тренер "Динамо" Александр Шовковский отметил, что участие в игре Дениса Попова и Николая Шапаренко было невозможным из-за проблем со здоровьем.

По информации ТаТоТаке, дискомфорт Шапаренко с икроножной мышцей не помешал его вызову в сборную Украины. Что касается Попова, то он остался лечиться в Киеве - защитника беспокоит спина.

Таким образом, в двух матчах Лиги наций тренерскому штабу Реброва придется рассчитывать на четырех центрбеков - Матвиенко, Забарного, Бондаря и Таловерова.

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Украина Динамо (Киев) Николай Шапаренко Денис Попов
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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same tak(Україна)
02.09.2024 в 18:17
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Комментарии 2
same tak(Україна)
02.09.2024 в 18:17
невелика потеря
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жажа_the_best (Харьков)
02.09.2024 в 17:33
Меньше дырявых в сборной больше шансов у нее на победу. Это факт!
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