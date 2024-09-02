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Денис Попов не поможет сборной Украины в ближайших матчах
У защитника проблемы со спиной
Фото: ФК Динамо
После вчерашнего матча против ЛНЗ главный тренер "Динамо" Александр Шовковский отметил, что участие в игре Дениса Попова и Николая Шапаренко было невозможным из-за проблем со здоровьем.
По информации ТаТоТаке, дискомфорт Шапаренко с икроножной мышцей не помешал его вызову в
Таким образом, в двух матчах Лиги наций тренерскому штабу Реброва придется рассчитывать на четырех центрбеков - Матвиенко, Забарного, Бондаря и Таловерова.
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