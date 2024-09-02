Делегация сборной Украины прибыла в Прагу. ФОТО

Игроки сборной Украины , которые выступают в УПЛ, прилетели из Кишинева в Прагу, где сыграют два матча Лиги наций.

Напомним, что в сборную вызваны 9 игроков Динамо и 5 футболистов "Шахтера".

Уже в Праге к команде присоединятся наши легионеры, которые играют за границей.

Сборная Украины сыграет в Дивизионе B Лиги наций. 7 сентября желто-синие в номинально домашнем матче в Праге сыграют против команды Албании, а 10 сентября – в том же городе, но на другой арене, в гостевом поединке встретятся с командой Чехии.