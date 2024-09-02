  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Делегация сборной Украины прибыла в Прагу. ФОТО
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Делегация сборной Украины прибыла в Прагу. ФОТО

Национальная сборная Украины
Обновлено

Здесь к команде присоединятся легионеры

Делегация сборной Украины прибыла в Прагу. ФОТО

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Игроки сборной Украины, которые выступают в УПЛ, прилетели из Кишинева в Прагу, где сыграют два матча Лиги наций.

Напомним, что в сборную вызваны 9 игроков Динамо и 5 футболистов "Шахтера".

Уже в Праге к команде присоединятся наши легионеры, которые играют за границей.

Сборная Украины сыграет в Дивизионе B Лиги наций. 7 сентября желто-синие в номинально домашнем матче в Праге сыграют против команды Албании, а 10 сентября – в том же городе, но на другой арене, в гостевом поединке встретятся с командой Чехии.

По теме
yellow-arrow
Денис Попов не поможет сборной Украины в ближайших матчах
yellow-arrow
ВИДЕО. Цыганков присоединился к сборной Украины в Праге
yellow-arrow
Старт Лиги наций: Украина – Албания, Франция – Италия и не только. Расписание футбола на 2 – 8 сентября
Украина
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости