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Пихаленок: На Евро-2024 я не поехал. Постараюсь проявить себя, чтобы на постоянной основе ездить в сборную

Национальная сборная Украины
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Полузащитник прокомментировал начало сезона и вызов в национальную команду

Пихаленок: На Евро-2024 я не поехал. Постараюсь проявить себя, чтобы на постоянной основе ездить в сборную

Фото: Динамо

Новина українською

Футболист "Динамо" Александр Пихаленок – о старте клубного сезона и своем вызове на матчи Лиги Наций.

"У “Динамо” насыщенное начало сезона. Мы не вышли в ЛЧ, но теперь будем пытаться проявить себя в Лиге Европы и выиграть УПЛ и Кубок Украины. Мне есть к чему стремиться. Набрал хорошую форму, но могу еще лучше".

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"Вызов в сборную? Долго его ждал. На Евро-2024 я не поехал, а теперь снова возвращаюсь в сборную. Буду стараться проявить себя, чтобы на постоянной основе ездить в сборную Украины", – рассказал полузащитник в интервью Профутбол Digital.

В Праге подопечные Реброва сыграют против Албании и Чехии.

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Источник:
Профутбол Digital
Опубликовал: Александр Симченко
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