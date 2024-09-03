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Пихаленок: На Евро-2024 я не поехал. Постараюсь проявить себя, чтобы на постоянной основе ездить в сборную
Полузащитник прокомментировал начало сезона и вызов в национальную команду
Фото: Динамо
Футболист "Динамо" Александр Пихаленок – о старте клубного сезона и своем вызове на матчи Лиги Наций.
"У “Динамо” насыщенное начало сезона. Мы не вышли в ЛЧ, но теперь будем пытаться проявить себя в Лиге Европы и выиграть УПЛ и Кубок Украины. Мне есть к чему стремиться. Набрал хорошую форму, но могу еще лучше".
"Вызов в сборную? Долго его ждал. На Евро-2024 я не поехал, а теперь снова возвращаюсь в сборную. Буду стараться проявить себя, чтобы на постоянной основе ездить в сборную Украины", – рассказал полузащитник в интервью Профутбол Digital.
В Праге подопечные Реброва сыграют против Албании и Чехии.
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