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Национальная сборная Украины

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ФОТО. Сборная Украины собралась в Праге и провела первую тренировку

Национальная сборная Украины

Сине-желтые начали подготовку к матчам Лиги наций

ФОТО. Сборная Украины собралась в Праге и провела первую тренировку

Фото: УАФ/ Автор - Дана Балашова

Новина українською

Вчера национальная сборная Украины официально начала целенаправленную подготовку к сентябрьским матчам Лиги наций-2024/2025.

В воскресенье представители "Динамо" отправились в Кишинев из Киева, а игроки "Шахтера" взяли курс на столицу Молдовы из Кривого Рога. В понедельник утром футболисты из УПЛ вылетели в Прагу, где в отеле к ним постепенно присоединились легионеры.

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В этот же день команда провела первую тренировку, в которой приняли участие исполнители, которые не имели достаточной нагрузки в своих клубах в прошлый уик-энд и голкиперы.

Добавим, что в сентябре сборная Украины проведет два матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025 в Праге. 7 сентября в 1-м туре сине-желтые будут принимать Албанию на стадионе Epet Arena, а 10 сентября на стадионе Eden Arena сыграют выездной поединок против Чехии.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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