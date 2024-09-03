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ФОТО. Сборная Украины собралась в Праге и провела первую тренировку
Сине-желтые начали подготовку к матчам Лиги наций
Фото: УАФ/ Автор - Дана Балашова
Вчера национальная сборная Украины официально начала целенаправленную подготовку к сентябрьским матчам Лиги наций-2024/2025.
В воскресенье представители "Динамо" отправились в Кишинев из Киева, а игроки "Шахтера" взяли курс на столицу Молдовы из Кривого Рога. В понедельник утром футболисты из УПЛ вылетели в Прагу, где в отеле к ним постепенно присоединились легионеры.
В этот же день команда провела первую тренировку, в которой приняли участие исполнители, которые не имели достаточной нагрузки в своих клубах в прошлый уик-энд и голкиперы.
Добавим, что в сентябре сборная Украины проведет два матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025 в Праге. 7 сентября в 1-м туре сине-желтые будут принимать Албанию на стадионе Epet Arena, а 10 сентября на стадионе Eden Arena сыграют выездной поединок против Чехии.
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