Бондарь: Сборной Украины время показать хорошую игру и результат

Защитник сборной Украины Валерий Бондарь поделился ожиданиями от предстоящих матчей Лиги наций.

"Каждый турнир очень важен для нашей сборной. Я думаю, что эти матчи позволяют нам вернуться на высшую группу - Лиги А. С такими командами как Чехия, Албания, Грузия, это команды, которые участвовали на Евро и имеют хорошее качество, время нам показать хорошую игру и хороший результат, чтобы порадовать болельщиков.

Два месяца прошло после Евро-2024. Скучали по сборной все - и мы, и болельщики. Я думаю, что все очень ждут этих матчей.

Была тяжелая дорога в Кишинев. Надо день для того, чтобы отойти от дороги. А морально тяжело, ведь страна-террорист терроризирует Украину и не дает нам нормально жить и играть. Надеюсь, что как можно раньше наступит справедливый мир. И страна-агрессор ответит за то, что она делает с нашей страной", – сказал Бондарь в комментарии YouTube-каналу УАФ.