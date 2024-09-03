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Бондарь: Сборной Украины время показать хорошую игру и результат
Защитник назвал цель сине-желтых в Лиге наций
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Защитник сборной Украины Валерий Бондарь поделился ожиданиями от предстоящих матчей Лиги наций.
"Каждый турнир очень важен для нашей сборной. Я думаю, что эти матчи позволяют нам вернуться на высшую группу - Лиги А. С такими командами как Чехия, Албания, Грузия, это команды, которые участвовали на Евро и имеют хорошее качество, время нам показать хорошую игру и хороший результат, чтобы порадовать болельщиков.
Два месяца прошло после Евро-2024. Скучали по сборной все - и мы, и болельщики. Я думаю, что все очень ждут этих матчей.
Была тяжелая дорога в Кишинев. Надо день для того, чтобы отойти от дороги. А морально тяжело, ведь страна-террорист терроризирует Украину и не дает нам нормально жить и играть. Надеюсь, что как можно раньше наступит справедливый мир. И страна-агрессор ответит за то, что она делает с нашей страной", – сказал Бондарь в комментарии YouTube-каналу УАФ.
В сентябре сборная Украины проведет два матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025 в Праге. 7 сентября в 1-м туре сине-желтые будут принимать Албанию на стадионе Epet Arena, а 10 сентября на стадионе Eden Arena сыграют выездной поединок против Чехии.
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