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Кабаев: Попасть в сборную немного легче, чем закрепиться в ней. Поэтому никто здесь не расслабляется
Полузащитник "Динамо" - о дебютном вызове в сборную
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев поделился своими эмоциями от вызова в национальную сборную Украины.
"Говорить банальные вещи не хочется, но я очень рад, я счастлив. Я буду представлять свою страну. Я понимаю, что хотя мне уже 29 лет, а в сборной много молодежи, я имею много сил и энергии, чтобы выступать за наше государство. Хочу радовать болельщиков и помогать команде достигать как можно более высоких целей.
Попасть в сборную немного легче, чем закрепиться в ней. Поэтому никто здесь не расслабляется, все работают, чтобы это был не последний вызов. Хочу и я хочу зарекомендовать себя с лучшей стороны.
Что касается прессы, то, конечно, каждый человек хочет читать о себе только приятное, но с возрастом, с опытом ты начинаешь понимать, что очень много пишут негатива. Но я где-то вычитал, что даже негатив означает, что человек посмотрел матч и уделил тебе внимание, а внимание - это уже хорошо.
Я - максималист, очень требователен к себе. Хочется и отдать, и забить, и чтобы команда выиграла. Но я не хочу сейчас раздавать громких обещаний. Однако все то, что будет требовать тренер, я буду стараться выполнять. А там - время покажет", - сказал Кабаев.
В сентябре сборная Украины проведет два матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025 в Праге. 7 сентября в 1-м туре сине-желтые будут принимать Албанию на стадионе Epet Arena, а 10 сентября на стадионе Eden Arena сыграют выездной поединок против Чехии.
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