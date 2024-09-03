  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Кабаев: Попасть в сборную немного легче, чем закрепиться в ней. Поэтому никто здесь не расслабляется
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кабаев: Попасть в сборную немного легче, чем закрепиться в ней. Поэтому никто здесь не расслабляется

Национальная сборная Украины

Полузащитник "Динамо" - о дебютном вызове в сборную

Кабаев: Попасть в сборную немного легче, чем закрепиться в ней. Поэтому никто здесь не расслабляется

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев поделился своими эмоциями от вызова в национальную сборную Украины.

"Говорить банальные вещи не хочется, но я очень рад, я счастлив. Я буду представлять свою страну. Я понимаю, что хотя мне уже 29 лет, а в сборной много молодежи, я имею много сил и энергии, чтобы выступать за наше государство. Хочу радовать болельщиков и помогать команде достигать как можно более высоких целей.

Попасть в сборную немного легче, чем закрепиться в ней. Поэтому никто здесь не расслабляется, все работают, чтобы это был не последний вызов. Хочу и я хочу зарекомендовать себя с лучшей стороны.

Что касается прессы, то, конечно, каждый человек хочет читать о себе только приятное, но с возрастом, с опытом ты начинаешь понимать, что очень много пишут негатива. Но я где-то вычитал, что даже негатив означает, что человек посмотрел матч и уделил тебе внимание, а внимание - это уже хорошо.

Я - максималист, очень требователен к себе. Хочется и отдать, и забить, и чтобы команда выиграла. Но я не хочу сейчас раздавать громких обещаний. Однако все то, что будет требовать тренер, я буду стараться выполнять. А там - время покажет", - сказал Кабаев.

В сентябре сборная Украины проведет два матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025 в Праге. 7 сентября в 1-м туре сине-желтые будут принимать Албанию на стадионе Epet Arena, а 10 сентября на стадионе Eden Arena сыграют выездной поединок против Чехии.

Читайте такжеБондарь: Сборной Украины время показать хорошую игру и результат
По теме
yellow-arrow
Трубин: Лига наций - это дополнительный шанс выйти на чемпионат мира
yellow-arrow
Бондарь: Сборной Украины время показать хорошую игру и результат
yellow-arrow
ФОТО. Сборная Украины собралась в Праге и провела первую тренировку
Украина Владислав Кабаев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости