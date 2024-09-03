Трубин: Лига наций - это дополнительный шанс выйти на чемпионат мира

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин рассказал о состоянии здоровья и подготовке к матчам Лиги наций.

"Со здоровьем сейчас все хорошо. Есть небольшие последствия от недавно перенесенной травмы, но это не мешает мне тренироваться и играть. Восстанавливаюсь понемногу.

Сегодняшнюю тренировку нельзя назвать облегченной. В конце было очень тяжело, пришлось выдерживать мощные удары, поэтому для вратарей точно было полноценное занятие.

После Евро-2024 у всех был негативный осадок, но время идет... Новый турнир, новые матчи. Поэтому нужно забывать плохое. Я лично прибыл в сборную в хорошем настроении, увидел ребят. Сборная - это всегда большой позитив, поэтому я очень ждал этого сбора. Когда ты находишься в Португалии и не общаешься на родном языке, это иногда очень трудно.

Лига наций - это еще один шанс выйти на чемпионат мира, поэтому турнир не может рассматриваться, как проходной, как товарищеские игры. То, что все наши соперники - участники Евро-2024, очень круто. Матчи сборной - это немного другой уровень, и тяжело будет с любым соперником. Это прекрасная возможность - сыграть против таких команд и показать свой уровень", - сказал Трубин.