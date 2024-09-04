Ребров: Нет разницы, против кого играть - мы должны думать о себе

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от матчей Лиги наций.

"Я считаю, что любая игра за сборную Украины – это очень серьезно. Я говорил это игрокам. Неважно, какого статуса турнир, даже товарищеские встречи. Я напомню, что мы попали на чемпионат Европы благодаря Лиге наций. И ребята понимают это.

Несмотря на то, что эти матчи более товарищеские, я считаю, что можно попасть на чемпионат мира. Я уверен, мы очень серьезно относимся к турниру.

Мы имеем много информации о наших соперниках, ведь они играли на Евро. Нет разницы, против кого играть - мы должны думать о себе и готовиться очень серьезно", - сказал Ребров.