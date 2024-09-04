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Ребров: Нет разницы, против кого играть - мы должны думать о себе
Наставник сборной Украины - о предстоящих матчах Лиги наций
Фото: УАФ
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от матчей Лиги наций.
"Я считаю, что любая игра за сборную Украины – это очень серьезно. Я говорил это игрокам. Неважно, какого статуса турнир, даже товарищеские встречи. Я напомню, что мы попали на чемпионат Европы благодаря Лиге наций. И ребята понимают это.
Несмотря на то, что эти матчи более товарищеские, я считаю, что можно попасть на чемпионат мира. Я уверен, мы очень серьезно относимся к турниру.
Мы имеем много информации о наших соперниках, ведь они играли на Евро. Нет разницы, против кого играть - мы должны думать о себе и готовиться очень серьезно", - сказал Ребров.
В сентябре сборная Украины проведет два матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025 в Праге. 7 сентября в 1-м туре сине-желтые будут принимать Албанию на стадионе Epet Arena, а 10 сентября на стадионе Eden Arena сыграют выездной поединок против Чехии.
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