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Судьи из Португалии. Стало известно, кто обслужит матч Украина - Албания
Поединок состоится 7 сентября
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА назначил судей на матч 1-го тура группы В1 Лиги наций Украина - Албания.
Стартовый поединок команды Сергея Реброва обслужит португальская бригада арбитров во главе с Луишем Годинью.
На линиях ему будут помогать Руй Тейшейра и Педру Алмейда. Обязанности четвертого рефери исполнит Элдер Фелипе.
Напомним, матч Украина - Албания состоится 7 сентября в Праге на стадионе Epet Arena. Начало поединка - в 21:45.
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Источник:UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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