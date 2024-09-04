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Судьи из Португалии. Стало известно, кто обслужит матч Украина - Албания

Национальная сборная Украины

Поединок состоится 7 сентября

Судьи из Португалии. Стало известно, кто обслужит матч Украина - Албания

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА назначил судей на матч 1-го тура группы В1 Лиги наций Украина - Албания.

Стартовый поединок команды Сергея Реброва обслужит португальская бригада арбитров во главе с Луишем Годинью.

На линиях ему будут помогать Руй Тейшейра и Педру Алмейда. Обязанности четвертого рефери исполнит Элдер Фелипе.

Напомним, матч Украина - Албания состоится 7 сентября в Праге на стадионе Epet Arena. Начало поединка - в 21:45.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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