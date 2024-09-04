Ребров: Я доволен теми игроками, которые попали в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал свой выбор игроков на ближайшие матчи Лиги наций.

– Довольны ли вы списком игроков, вызванных на сентябрьские матчи Лиги наций? Возможно, кого-то не удалось вызвать по определенным причинам?

– К сожалению, немного практики было у футболистов в чемпионате Украины. Да, "Динамо" сыграло очень много игр. Я считаю, что в большей степени игроки "Динамо" сейчас в тонусе даже несмотря на то, что они устали. Но я доволен, что есть практика.

Начался чемпионат Украины. Да, есть некоторые повреждения у игроков, но я доволен теми игроками, которые попали в сборную. Тренировки показывают, что они действительно настроены очень серьезно, – сказал Ребров.

В сентябре сборная Украины проведет два матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025 в Праге. 7 сентября в 1-м туре сине-желтые будут принимать Албанию на стадионе Epet Arena, а 10 сентября на стадионе Eden Arena сыграют выездной поединок против Чехии.