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Ребров: Я доволен теми игроками, которые попали в сборную Украины
Сергей Станиславович - о списке игроков, вызванных на сентябрьские матчи
Фото: УАФ
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал свой выбор игроков на ближайшие матчи Лиги наций.
– Довольны ли вы списком игроков, вызванных на сентябрьские матчи Лиги наций? Возможно, кого-то не удалось вызвать по определенным причинам?
– К сожалению, немного практики было у футболистов в чемпионате Украины. Да, "Динамо" сыграло очень много игр. Я считаю, что в большей степени игроки "Динамо" сейчас в тонусе даже несмотря на то, что они устали. Но я доволен, что есть практика.
Начался чемпионат Украины. Да, есть некоторые повреждения у игроков, но я доволен теми игроками, которые попали в сборную. Тренировки показывают, что они действительно настроены очень серьезно, – сказал Ребров.
В сентябре сборная Украины проведет два матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025 в Праге. 7 сентября в 1-м туре сине-желтые будут принимать Албанию на стадионе Epet Arena, а 10 сентября на стадионе Eden Arena сыграют выездной поединок против Чехии.
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