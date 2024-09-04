Ребров: Мы знаем, как готовиться, но никто не знает, в каком состоянии сейчас футболисты

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от двух ближайших матчей команды в Лиге наций – против Албании и Чехии.

"Я считаю, что албанцам не повезло с жеребьевкой на Евро - все соперники были очень высокого уровня. Во всех поединках они очень хорошо оборонялись. Но в отборочном цикле они играли очень уверенно, у них очень интенсивная команда. Все игроки выступают в Европе, почти весь основной состав играет в чемпионате Италии. Мы очень серьезно относимся к этому сопернику. Думаю, Албания еще не раскрыла свой потенциал, который у нее очень большой.

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Мы уже имеем такой опыт с короткими ромежутками между матчами, весь год играли в таком режиме, поэтому вызываем немного больше игроков. Мы знаем, как готовиться, но никто не знает, в каком состоянии сейчас футболисты. Например, представители "Динамо" провели очень много матчей, они действительно сейчас уставшие, мы стараемся дать им немного отдохнуть, найти баланс. Очень много переездов, матчей, поэтому даже в начале сезона есть усталость. Посмотрим, в каком состоянии будут футболисты после первой игры, с Албанией.

Мы обсуждали, где будем играть. Я считаю оптимальным вариантом проведение двух матчей в Чехии. Как я говорил, сейчас в еврокубках у игроков "Шахтера" и "Динамо" много переездов. Мы же будем почти неделю в одном отеле, футболисты тренируются и отдыхают", - рассказал Ребров.

Напомним, что с Албанией сборная Украины сыграет 7 сентября, а с Чехией – 10 сентября.