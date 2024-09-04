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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Ярмоленко - о матчах сборной: Понимаем, что должны дарить людям какие-то положительные эмоции

Национальная сборная Украины

Украина стартует в Лиге наций матчем с Албанией

Ярмоленко - о матчах сборной: Понимаем, что должны дарить людям какие-то положительные эмоции

Фото: Аліна Єрофеєва (UA-Футбол)

Новина українською

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Албанией.

"Видел почти все игры албанцев на Евро-2024. Это крепкая команда, нам нужно разобрать их сильные и слабые стороны, а также больше внимания уделить своей игре и выполнять все пожелания главного тренера. Тогда, уверен, у нас будет положительный результат.

Мы понимаем, ради чего сюда приезжаем. Понимаем, что представляет страну, где идет война. Понимаем, что должны дарить людям какие-то положительные эмоции. После Евро настроение было не лучшее, потому что хотелось пройти дальше и достичь большего", - сказал Ярмоленко.

Напомним, что матч Украина – Албания состоится в субботу, 7 сентября и начнется в 21:45.

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Андрей Ярмоленко Украина Албания
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1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
04.09.2024 в 19:29
Положительные эмоции у украинцев будут когда ты тупорылый ярмоленко ударишь суркиса по затылку чем-то тяжелым и его на следущий день вынесут ногами вперед и с веночком на голове...
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
04.09.2024 в 19:29
Положительные эмоции у украинцев будут когда ты тупорылый ярмоленко ударишь суркиса по затылку чем-то тяжелым и его на следущий день вынесут ногами вперед и с веночком на голове...
Ответить
0
0

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