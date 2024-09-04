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Ярмоленко - о матчах сборной: Понимаем, что должны дарить людям какие-то положительные эмоции
Украина стартует в Лиге наций матчем с Албанией
Фото: Аліна Єрофеєва (UA-Футбол)
Капитан
"Видел почти все игры албанцев на Евро-2024. Это крепкая команда, нам нужно разобрать их сильные и слабые стороны, а также больше внимания уделить своей игре и выполнять все пожелания главного тренера. Тогда, уверен, у нас будет положительный результат.
Мы понимаем, ради чего сюда приезжаем. Понимаем, что представляет страну, где идет война. Понимаем, что должны дарить людям какие-то положительные эмоции. После Евро настроение было не лучшее, потому что хотелось пройти дальше и достичь большего", - сказал Ярмоленко.
Напомним, что матч Украина – Албания состоится в субботу, 7 сентября и начнется в 21:45.
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