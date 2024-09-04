Ярмоленко - о матчах сборной: Понимаем, что должны дарить людям какие-то положительные эмоции

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Албанией.

"Видел почти все игры албанцев на Евро-2024. Это крепкая команда, нам нужно разобрать их сильные и слабые стороны, а также больше внимания уделить своей игре и выполнять все пожелания главного тренера. Тогда, уверен, у нас будет положительный результат.

Мы понимаем, ради чего сюда приезжаем. Понимаем, что представляет страну, где идет война. Понимаем, что должны дарить людям какие-то положительные эмоции. После Евро настроение было не лучшее, потому что хотелось пройти дальше и достичь большего", - сказал Ярмоленко.

Напомним, что матч Украина – Албания состоится в субботу, 7 сентября и начнется в 21:45.