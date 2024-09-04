Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ребров: Сейчас Динамо создает моменты, имеет баланс в атаке и обороне
Главный тренер сборной оценил недавние еврокубковые матчи Динамо
Фото: УАФ
Главный тренер
"Любые успешные выступления в Европе придают уверенности игрокам перед вызовом в национальную сборную. Первые два раунда "Динамо" прошло достаточно уверенно. Я доволен, что киевляне не только начали европейские игры, но и начали их достаточно уверенно.
К сожалению, не прошли "Зальцбург", я видел оба матча. На мой взгляд, не прошли потому, что не реализовали те моменты, которые создавали. Очень важно создавать моменты, и сейчас "Динамо" делает это, имеет баланс в атаке и обороне", - рассказал Ребров.
Популярное сейчас
- Не аренда. Источник раскрыл условия перехода Герреро из Зари в Динамо
- СМИ: Звездный форвард Зари перейдет в Динамо
- Реал может осуществить трансферную бомбу в 2025 году - сливочные планируют подписать звезду Ман Сити
- Делегация сборной Украины прибыла в Прагу. ФОТО
- Динамо анонсировало подписание таинственного новичка. ФОТО
- Официально. Экс-форвард Днепра-1 перешел в европейский клуб
Комментарии 2