Ребров: Сейчас Динамо создает моменты, имеет баланс в атаке и обороне

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил летние еврокубковые матчи "Динамо".

"Любые успешные выступления в Европе придают уверенности игрокам перед вызовом в национальную сборную. Первые два раунда "Динамо" прошло достаточно уверенно. Я доволен, что киевляне не только начали европейские игры, но и начали их достаточно уверенно.

К сожалению, не прошли "Зальцбург", я видел оба матча. На мой взгляд, не прошли потому, что не реализовали те моменты, которые создавали. Очень важно создавать моменты, и сейчас "Динамо" делает это, имеет баланс в атаке и обороне", - рассказал Ребров.