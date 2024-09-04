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Национальная сборная Украины

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Ребров: Сейчас Динамо создает моменты, имеет баланс в атаке и обороне

Национальная сборная Украины

Главный тренер сборной оценил недавние еврокубковые матчи Динамо

Ребров: Сейчас Динамо создает моменты, имеет баланс в атаке и обороне

Фото: УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил летние еврокубковые матчи "Динамо".

"Любые успешные выступления в Европе придают уверенности игрокам перед вызовом в национальную сборную. Первые два раунда "Динамо" прошло достаточно уверенно. Я доволен, что киевляне не только начали европейские игры, но и начали их достаточно уверенно.

К сожалению, не прошли "Зальцбург", я видел оба матча. На мой взгляд, не прошли потому, что не реализовали те моменты, которые создавали. Очень важно создавать моменты, и сейчас "Динамо" делает это, имеет баланс в атаке и обороне", - рассказал Ребров.

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Сергей Ребров Украина Динамо (Киев)
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1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
04.09.2024 в 19:30
Украинцу пофигу что пи*здит друг ермака и агент фсб реброфф!
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
04.09.2024 в 19:30
Украинцу пофигу что пи*здит друг ермака и агент фсб реброфф!
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tekutiev (донецк,Украина)
04.09.2024 в 18:47
с этим тренером всё ясно.пусть даст сыграть в сборной большинству динамовцев.шовковский будет очень рад и скажет спасибо
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