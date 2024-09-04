Динамо заплатит за Герреро 2.5 млн евро и отдаст Заре одного или двух игроков

Стали известны условия перехода в " Динамо " панамского форварда "Зари" Эдуардо Герреро, о чем СМИ сегодня стали писать как уже о почти свершившимся факте.

Как сообщает ТаТоТаке, Герреро перейдет в "Динамо" на условиях полноценного трансфера, а контракт игрока с клубом будет рассчитан на 5 лет.

А вот с суммой компенсации для "Зари" есть несколько вариантов.

Во первых, луганчане получат за игрока ориентировочно это 2,5 млн евро, а также процент от последующей продажи.

Также луганчане кроме денег получат Игоря Горбача (который принадлежал Динамо) на полноценный контракт и Влада Супрягу в аренду, если он понадобится тренерам Зари.

Напомним, что в текущем сезоне 24-летний Герреро провел 5 матчей за "Зарю" и отметился 1 голом. В прошлом сезоне в 23 играх в УПЛ на счету панамца 9 голов.

Его соглашение с луганчанами рассчитано до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 млн евро.

Ранее сообщалось, что "Заря" готова продать Герреро не менее чем за 2 миллиона евро.