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Динамо заплатит за Герреро 2.5 млн евро и отдаст Заре одного или двух игроков

Национальная сборная Украины

Интересная схема трансфера

Динамо заплатит за Герреро 2.5 млн евро и отдаст Заре одного или двух игроков

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Стали известны условия перехода в "Динамо" панамского форварда "Зари" Эдуардо Герреро, о чем СМИ сегодня стали писать как уже о почти свершившимся факте.

Как сообщает ТаТоТаке, Герреро перейдет в "Динамо" на условиях полноценного трансфера, а контракт игрока с клубом будет рассчитан на 5 лет.

А вот с суммой компенсации для "Зари" есть несколько вариантов.

Во первых, луганчане получат за игрока ориентировочно это 2,5 млн евро, а также процент от последующей продажи.

Также луганчане кроме денег получат Игоря Горбача (который принадлежал Динамо) на полноценный контракт и Влада Супрягу в аренду, если он понадобится тренерам Зари.

Напомним, что в текущем сезоне 24-летний Герреро провел 5 матчей за "Зарю" и отметился 1 голом. В прошлом сезоне в 23 играх в УПЛ на счету панамца 9 голов.

Его соглашение с луганчанами рассчитано до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 млн евро.

Ранее сообщалось, что "Заря" готова продать Герреро не менее чем за 2 миллиона евро.

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Заря (Луганск) Динамо (Киев) Владислав Супряга Игорь Горбач Эдуардо Герреро
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
04.09.2024 в 19:22
За это Заря отдаст 6 очков суркисне. Базар-Лига!((
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Комментарии 3
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жажа_the_best (Харьков)
04.09.2024 в 19:22
За это Заря отдаст 6 очков суркисне. Базар-Лига!((
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1
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Просто Квашин (Харків)
04.09.2024 в 19:37
...виспався гомосятина після веселої ночі з кадирівцями в їх казармі ? ... мабуть весело було, зливний бачок кадирівської сперми ( ЗБКС ) ?
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жажа_the_best (Харьков)
04.09.2024 в 19:46
ты когда суркиса прихлопнешь дурья твоя башка??
 
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