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Динамо заплатит за Герреро 2.5 млн евро и отдаст Заре одного или двух игроков
Интересная схема трансфера
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Стали известны условия перехода в "
Как сообщает ТаТоТаке, Герреро перейдет в "Динамо" на условиях полноценного трансфера, а контракт игрока с клубом будет рассчитан на 5 лет.
А вот с суммой компенсации для "Зари" есть несколько вариантов.
Во первых, луганчане получат за игрока ориентировочно это 2,5 млн евро, а также процент от последующей продажи.
Также луганчане кроме денег получат Игоря Горбача (который принадлежал Динамо) на полноценный контракт и Влада Супрягу в аренду, если он понадобится тренерам Зари.
Напомним, что в текущем сезоне 24-летний Герреро провел 5 матчей за "Зарю" и отметился 1 голом. В прошлом сезоне в 23 играх в УПЛ на счету панамца 9 голов.
Его соглашение с луганчанами рассчитано до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 млн евро.
Ранее сообщалось, что "Заря" готова продать Герреро не менее чем за 2 миллиона евро.
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