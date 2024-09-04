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Ребров: Все игроки сборной будут сейчас играть с такими эмоциями, чтобы показать, что Украина жива
Главный тренер сборной Украины отреагировал на недавние обстрелы Украины со стороны РФ
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер
"К сожалению, мы живем в такой атмосфере. [Воюем] против агрессора, против страны, действительно пытающейся разрушить всю нашу страну. Я выражаю свою поддержку пострадавшим людям.
Я уверен, все игроки будут сейчас играть с такими эмоциями, чтобы показать, что Украина жива, и мы будем бороться", - заявил Ребров.
Напомним, что в сентябре сборная Украины проведет два матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025 в Праге. 7 сентября в 1-м туре сине-желтые будут принимать Албанию на стадионе Epet Arena, а 10 сентября на стадионе Eden Arena сыграют выездной поединок против Чехии.
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