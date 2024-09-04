Ребров: Все игроки сборной будут сейчас играть с такими эмоциями, чтобы показать, что Украина жива

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед матчами Лиги наций прокомментировал недавние ракетные обстрелы Россией нашей страны. В частности, наставник высказался об ракетном обстреле Полтавы, который произошел 3 сентября.

"К сожалению, мы живем в такой атмосфере. [Воюем] против агрессора, против страны, действительно пытающейся разрушить всю нашу страну. Я выражаю свою поддержку пострадавшим людям.

Я уверен, все игроки будут сейчас играть с такими эмоциями, чтобы показать, что Украина жива, и мы будем бороться", - заявил Ребров.