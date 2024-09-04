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Национальная сборная Украины

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Ребров: Все игроки сборной будут сейчас играть с такими эмоциями, чтобы показать, что Украина жива

Национальная сборная Украины

Главный тренер сборной Украины отреагировал на недавние обстрелы Украины со стороны РФ

Ребров: Все игроки сборной будут сейчас играть с такими эмоциями, чтобы показать, что Украина жива

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед матчами Лиги наций прокомментировал недавние ракетные обстрелы Россией нашей страны. В частности, наставник высказался об ракетном обстреле Полтавы, который произошел 3 сентября.

"К сожалению, мы живем в такой атмосфере. [Воюем] против агрессора, против страны, действительно пытающейся разрушить всю нашу страну. Я выражаю свою поддержку пострадавшим людям.

Я уверен, все игроки будут сейчас играть с такими эмоциями, чтобы показать, что Украина жива, и мы будем бороться", - заявил Ребров.

Напомним, что в сентябре сборная Украины проведет два матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025 в Праге. 7 сентября в 1-м туре сине-желтые будут принимать Албанию на стадионе Epet Arena, а 10 сентября на стадионе Eden Arena сыграют выездной поединок против Чехии.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
04.09.2024 в 22:41
Зачем взял ЗИНУ=ВАНАТА-СИДОРА ЭТО ХЛАМ
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
04.09.2024 в 22:41
Зачем взял ЗИНУ=ВАНАТА-СИДОРА ЭТО ХЛАМ
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0
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Gican85 (Киев)
04.09.2024 в 22:23
Не жива, а ще не вмерла Украина! Слова гимна нужно знать!
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