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Довбик не сыграет за сборную Украины в сентябрьских матчах
У Артема повреждение
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Ромы" Артем Довбик не поможет сборной Украины в сентябрьских матчах Лиги наций из-за травмы, сообщает пресс-служба УАФ.
Повреждение, которое форвард получил еще в "Роме", не позволило ему полноценно работать в общей группе национальной команды.
Дополнительное обследование, проведенное в Праге, подтвердило, что на полное восстановление от травмы понадобится больше времени.
Поэтому было принято решение о его возвращении в расположение "Ромы", где он продолжит работать под наблюдением клубных врачей.
Напомним, в сентябре сборная Украины проведет два матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025 в Праге. 7 сентября в 1-м туре сине-желтые будут принимать Албанию на стадионе Epet Arena, а 10 сентября на стадионе Eden Arena сыграют выездной поединок против Чехии.
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