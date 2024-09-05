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Довбик не сыграет за сборную Украины в сентябрьских матчах

Национальная сборная Украины
Обновлено

У Артема повреждение

Довбик не сыграет за сборную Украины в сентябрьских матчах

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Ромы" Артем Довбик не поможет сборной Украины в сентябрьских матчах Лиги наций из-за травмы, сообщает пресс-служба УАФ.

Повреждение, которое форвард получил еще в "Роме", не позволило ему полноценно работать в общей группе национальной команды.

Дополнительное обследование, проведенное в Праге, подтвердило, что на полное восстановление от травмы понадобится больше времени.

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Поэтому было принято решение о его возвращении в расположение "Ромы", где он продолжит работать под наблюдением клубных врачей.

Напомним, в сентябре сборная Украины проведет два матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025 в Праге. 7 сентября в 1-м туре сине-желтые будут принимать Албанию на стадионе Epet Arena, а 10 сентября на стадионе Eden Arena сыграют выездной поединок против Чехии.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Caballero (DC)
05.09.2024 в 11:04
ЗвІзда.
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Комментарии 1
Caballero (DC)
05.09.2024 в 11:04
ЗвІзда.
Ответить
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