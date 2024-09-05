Ребров не будет вызывать нового форварда на замену Довбику

Штаб сборной Украины принял решение о дополнительном форварде.

По информации ТаТоТаке, Сергей Ребров решил не привлекать еще одного нападающего в лагерь главной команды страны после новости о повреждении Артема Довбика.

Таким образом, сборная на атчи сентября остается с двумя номинальными нападающими - Романом Яремчуком и Владиславом Ванатом.

Напомним, в сентябре сборная Украины проведет два матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025 в Праге. 7 сентября в 1-м туре сине-желтые будут принимать Албанию на стадионе Epet Arena, а 10 сентября на стадионе Eden Arena сыграют выездной поединок против Чехии.