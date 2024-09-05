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Национальная сборная Украины

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Ребров не будет вызывать нового форварда на замену Довбику

Национальная сборная Украины

Тренер будет рассчитывать на двух нападаюших

Ребров не будет вызывать нового форварда на замену Довбику

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Штаб сборной Украины принял решение о дополнительном форварде.

По информации ТаТоТаке, Сергей Ребров решил не привлекать еще одного нападающего в лагерь главной команды страны после новости о повреждении Артема Довбика.

Таким образом, сборная на атчи сентября остается с двумя номинальными нападающими - Романом Яремчуком и Владиславом Ванатом.

Напомним, в сентябре сборная Украины проведет два матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025 в Праге. 7 сентября в 1-м туре сине-желтые будут принимать Албанию на стадионе Epet Arena, а 10 сентября на стадионе Eden Arena сыграют выездной поединок против Чехии.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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download1 (huyersk)
05.09.2024 в 20:16
Цьому фізрукові ганебному Сікан насцяв у кросівки?
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Комментарии 2
download1 (huyersk)
05.09.2024 в 20:16
Цьому фізрукові ганебному Сікан насцяв у кросівки?
Ответить
0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
05.09.2024 в 20:19
...Сікан в рот тобі насцяв ждун....
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