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Ребров не будет вызывать нового форварда на замену Довбику
Тренер будет рассчитывать на двух нападаюших
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Штаб
По информации ТаТоТаке, Сергей Ребров решил не привлекать еще одного нападающего в лагерь главной команды страны после новости о повреждении Артема Довбика.
Таким образом, сборная на атчи сентября остается с двумя номинальными нападающими - Романом Яремчуком и Владиславом Ванатом.
Напомним, в сентябре сборная Украины проведет два матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025 в Праге. 7 сентября в 1-м туре сине-желтые будут принимать Албанию на стадионе Epet Arena, а 10 сентября на стадионе Eden Arena сыграют выездной поединок против Чехии.
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