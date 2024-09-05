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Национальная сборная Украины

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Не только топ-12 рейтинга. Для попадания Украины в первую корзину отбора ЧМ-2026 появилось еще одно условие

Национальная сборная Украины

Шансов не очень много

Не только топ-12 рейтинга. Для попадания Украины в первую корзину отбора ЧМ-2026 появилось еще одно условие

Фото: Олександр Приходько/UA-Football

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига наций 2024/25 официально стартовала в четверг, пятого сентября. Турнир будет разыгран по новому формату, его итоги также влияют на формирование квалификационных групп чемпионата мира 2026 в зоне УЕФА.

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Как сообщают источники, приближенные к ФИФА и УЕФА, организаторы при формировании корзин будут применять комбинированный рейтинг – "Лига наций + рейтинг ФИФА (европейский сегмент)". В первую корзину попадут восемь четвертьфиналистов Лиги наций-2024/25 (по две первых команды каждой из четырех групп Дивизиона А) и четыре лучшие европейские сборные в рейтинге ФИФА среди тех, которые не вышли в четвертьфинал Лиги наций-2024/25.

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Поскольку Украина выступает в Дивизионе В, даже теоретических шансов выйти в четвертьфинал Лиги наций, а, значит, и в первую корзину квалификации ЧМ-2026 этим путем, нет. Остается путь "четырех лучших европейских сборных в рейтинге ФИФА среди тех, которые не вышли в четвертьфинал Лиги наций-2024/25", но и здесь не все просто.

В двух группах Дивизиона А Лиги наций-2024/25 есть по три команды, которые опережают Украину в рейтинге. Это означает, что в лучшем случае два из четырех мест по рейтингу ФИФА будут заняты. Остаются два. И одно из них, скорее всего, отойдет Англии, которая не претендует на четвертьфинал Лиги наций (потому что играет в Дивизионе В), но имеет очень высокий личный рейтинг (сейчас – топ-3 в мире).

Следовательно, реально вакантным остается только одно место. Чтобы его заполучить, Украине нужно зайти в топ-12 европейского сегмента рейтинга ФИФА, и дождаться, чтобы ни одна из шести сборных, - Польша, Шотландия, Венгрия, Сербия, Израиль, Босния и Герцеговина, - не финишировала в топ-2 своей группы Лига наций-2024/25.

Конкуренты сборной Украины в европейском сегменте рейтинга ФИФА в диапазоне пятидесяти баллов:

  • Дания (опережает Украину на 40.27 балла);
  • Австрия (опережает Украину на 24.31 балла);

***

  • Турция (отстает от Украины на 33.65 балла);
  • Швеция (отстает от Украины на 41.88 балла);
  • Польша (отстает от Украины на 43.72 балла);
  • Уэльс (отстает от Украины на 45.85 балла);
  • Венгрия (отстает от Украины на 48.48 балла).

Цена матчей Лиги наций в формуле вычисления рейтинга ФИФА (P=Pbefore + I * (W - We)) – 15 (Pbefore - количество очков до матча; W - исход матча: 1 - победа, 0,5 - ничья, 0 - поражение; We - ожидаемый исход матча; We= 1/(10^(-dr/600) + 1), где dr - разница в рейтинге играющих команд. dr=Pbefore команды А - Pbefore команды Б. I - коэффициенты видов матчей)

Остальные корзины (вторая, третья, четвертая, пятая) квалификации ЧМ-2026 будут формироваться по рейтингу ФИФА. Если Украина не попадет в первую корзину, то будет во второй.

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Комментарии
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download1 (huyersk)
05.09.2024 в 23:09
Петракову, реброву "дякуєм"
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
05.09.2024 в 23:09
Петракову, реброву "дякуєм"
Ответить
0
0

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