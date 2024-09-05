Кополовец: Отсутствие Довбика не скажется на игре сборной, тем более, он давно не забивал

Известный в прошлом украинский футболист Михаил Кополовец поделился своими ожиданиями от стартового матча сборной Украины с Албанией, который состоится 7 сентября в Праге.

"То, что сейчас почти во всех странах научились играть в футбол – аксиома. И все чаще верх берет не класс соперника, а игровая дисциплина оппонента, желание действовать на максимуме.

На мой взгляд, бойцовские качества очень много будут весить в соперничестве в нашей группе, где собрались равные по силам участники. Скажется ли на игре украинцев отсутствие травмированного Артема Довбика? Не думаю. Он квалифицированный нападающий, однако зависим от партнеров, к тому же, давно не забивал, как за сборную, так и за нынешний свой клуб – "Рому".

В конце концов, как по мне, даже звездный игрок, как говорится, один в поле не воин. Все решают командные усилия. Тем более, что первый оппонент – Албания, из неуступчивых, умеет навязать жесткую борьбу.

Следует ожидать упорного соперничества на каждом клочке газона. Но надеюсь, что благодаря более креативным действиям наших полузащитников, Украина отпразднует викторию – 1:0", - сказал Кополовец.