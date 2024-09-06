"Никаких отмазок не может быть". Забарный - о матчах сборной в Лиге наций

Защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный поделился ожиданиями от матчей Лиги наций.

- Илья, как вы себя чувствуете, уже полностью переключились с клубного футбола на сборную?

- Чувствую себя хорошо. Думаю, с первого дня все игроки сборной переключились, и я не исключение. Все понимают, какие задачи перед нами стоят, поэтому старательно готовимся.

- Какая сейчас атмосфера в команде? Уже забыли Евро-2024, или еще обсуждаете с партнерами по команде чемпионат Европы?

- Иногда об этом общаемся, потому что на Евро не все удалось так, как мы хотели. В плане результата наше выступление было не очень положительным, но в плане опыта, который нам нужен, и для нашей страны в эти непростые времена - это было очень важно.

- Чего ждете от матчей с Албанией и Чехией в Лиге наций, уже разбирали соперников с тренерским штабом?

- Соперников еще не разбирали, но игры будут тяжелые - это 100%. Будем на это настраиваться. Мы понимаем, что никаких отмазок не может быть! Будем выходить и добывать победу, - сказал Забарный.