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"Никаких отмазок не может быть". Забарный - о матчах сборной в Лиге наций
Защитник сине-желтых рассказал об атмосфере в команде
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный поделился ожиданиями от матчей Лиги наций.
- Илья, как вы себя чувствуете, уже полностью переключились с клубного футбола на сборную?
- Чувствую себя хорошо. Думаю, с первого дня все игроки сборной переключились, и я не исключение. Все понимают, какие задачи перед нами стоят, поэтому старательно готовимся.
- Какая сейчас атмосфера в команде? Уже забыли Евро-2024, или еще обсуждаете с партнерами по команде чемпионат Европы?
- Иногда об этом общаемся, потому что на Евро не все удалось так, как мы хотели. В плане результата наше выступление было не очень положительным, но в плане опыта, который нам нужен, и для нашей страны в эти непростые времена - это было очень важно.
- Чего ждете от матчей с Албанией и Чехией в Лиге наций, уже разбирали соперников с тренерским штабом?
- Соперников еще не разбирали, но игры будут тяжелые - это 100%. Будем на это настраиваться. Мы понимаем, что никаких отмазок не может быть! Будем выходить и добывать победу, - сказал Забарный.
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