Украина - Албания: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

В субботу сборная Украины под руководством Сергея Реброва стартует в Лиге наций очным поединком против Албании бразильского наставника Сильвиньо.

Обе команды выступали на прошлом Евро, однако дальше группового этапа не сумели пройти. Соперниками "сине-желтых" и "орлов" в квартете ЛН также будут команды Чехии и Грузии.

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Украинская команда подходит к этому поединку без своего лидера. Речь идет о новоиспеченном нападающем римской "Ромы" Артеме Довбике. Форвард "волков" получил повреждение приводящей мышцы.

Поединок первого тура группы B1 Лиги наций сезона 2024/2025 между национальными сборными Украины и Албании состоится в субботу, 7-го сентября 2024-го года, в 21:45 . Встреча пройдет столице Чехии (Праге), на "Эпет Арене".

Смотреть футбол можно будет на ОТТ-платформе Megogo. Также трансляция поединка будет доступна на региональных телеканалах Суспільного.

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