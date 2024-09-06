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Национальная сборная Украины

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Забарный: Как мы видим, и на Евро, и на чемпионате мира тяжело против любой сборной

Национальная сборная Украины

С разными соперниками приходится тяжело

Забарный: Как мы видим, и на Евро, и на чемпионате мира тяжело против любой сборной

Фото: УАФ/ Автор - Дана Балашова

Новина українською

Защитник сборной Украины Илья Забарный рассказал о подготовке команды к поединкам Лиги наций-2024/2025 с Албанией и Чехией.

"Приятно видеть всех. На тренировках и теории уже начали понимать, что нужно делать. Знакомые поля, тренировочный процесс проходит нормально, не на что жаловаться.

Когда ты надеваешь футболку сборной, то неважно, это товарищеская игра или официальная. Мы знаем, для кого выходим играть, какая у нас ситуация в стране. Все это понимают, поэтому дополнительной мотивации не нужно.

"Никаких отмазок не может быть". Забарный - о матчах сборной в Лиге наций

Все сборные сейчас показывают хороший футбол. Как мы видим, и на Евро, и на чемпионате мира тяжело против любого. Сейчас все команды умеют играть. Главное, что футбол развивается, с разными соперниками приходится тяжело. Но, думаю, мы хорошо подготовимся и сможем показать все.

Что касается старта клубного сезона, то были тяжелые игры, где-то, возможно, "Борнмуту" чего-то не хватило. Хотелось бы большего от первых матчей, но, в принципе, старт нормальный. Подготовка к сезону прошла хорошо, главное, что нет никаких травм. Надеюсь, так будет и в дальнейшем", - сказал Забарный.

Напомним, сборная Украины начнет свой путь в Лиге наций уже завтра, 7 сентября, номинально домашним матчем против Албании. 10 сентября сине-желтые встретятся с Чехией.

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"Никаких отмазок не может быть". Забарный - о матчах сборной в Лиге наций
Украина Албания Чехия Илья Забарный
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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